К Земле приближается огромный астероид: длина небесного объекта. Карта

К нашей планете 20 января приблизится астероид под названием 2025 AY2. Он пройдет на расстоянии 4 220 000 миль (приблизительно 6 790 000 километров) от Земли.

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Согласно данным Лаборатории реактивного движения NASA, диаметр астероида – примерно 71,3 метра. 2025 AY2 относится к категории околоземных объектов (NEO), пересекающих орбиту Земли.

Для сравнения, среднее расстояние между нашей планетой и спутником Луной – около 239 000 миль (385 000 километров). Поэтому, хотя 2025 AY2 классифицируется как приближающийся к Земле объект, его пролет не будет представлять угрозы для людей.

"Потенциально опасными объектами" ученые считают астероиды, размер которых превышает 150 метров и которые приближаются к нам на расстояние ближе 7 500 000 километров.

Околоземные астероиды обычно классифицируются на четыре группы: Атира, Атон, Аполлон и Амор. 2025 AY2 относят к классу астероидов Атон.

По состоянию на 2024 год было идентифицировано 2062 астероида Атона, 191 из которых считаются "потенциально опасными".

Как писал OBOZ.UA, 12 января к Земле максимально приблизился большой астероид 887 Алинда шириной более 4 километров. Такой его тесный контакт – первый за последние 100 лет. В тот день космический объект можно было увидеть с помощью бинокля или небольшого телескопа.

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