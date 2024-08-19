Голубой супермесяц: над Украиной можно наблюдать редкое явление. Фото и видео

Вечером 19 августа над Украиной взошла Голубая Суперлуна – относительно редкое астрономическое явление. В это время Луна примерно на 30% ярче и на 14% больше обычной.

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Сейчас наблюдать за ним можно будет в период с 19 по 21 августа. OBOZ.UA публикует фото и видео уникального явления.

Space.com пишет, что Суперлуной называют явление, когда спутник Земли располагается в пределах 90% от ближайшего из возможных расстояний до планеты. Через близкое расстояние до нашей планеты он приобретает красноватый или оранжевый оттенки.

В NASA сообщают, что это событие возникает нерегулярно. Точную его частоту определить непросто из-за того, что термины "Голубая Луна" и "Супермесяц" не являются научными.

Существует несколько версий, почему Супермесяц называют "Голубым":

1. 1528 году в английском языке возник термин Blue Moon (Голубая Луна или Луна-изменник) из-за ошибок в установлении дат Великого поста и Пасхи.

2. Из-за пыли в атмосфере Луны, через которую спутник приобретает голубоватый цвет.

3. С 1940-х годов термин "Голубая Луна" используют для второй по счету полной Луны в одном календарном месяце, который происходит раз в 2-3 года.

Сейчас астрономы говорят о второй причине.

Также нынешнее явление еще называют "Осетровая Луна" – это сочетание Суперлуны и "Голубой Луны", которое бывает примерно раз в 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 августа украинцы имели возможность наблюдать два очень красивых явления. В небе над рядом регионов можно было увидеть северное сияние, на фоне которого проходил звездопад – один из самых ярких метеорных дождей в году под названием Персеиды.

– Полярное сияние в ночь на 13 августа фиксировали по разным уголкам нашей планеты. А вот астронавт NASA показал, как выглядят разноцветные вспышки с борта Международной космической станции (МКС).

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