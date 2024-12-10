'Этот взгляд был одним из самых эмоциональных моментов в моей жизни': фотограф снял глаз кита крупным планом. Невероятные кадры

Фотографу и защитнице океана Рэйчел Мур удалось проводить много времени, плавая и общаясь с китами и дельфинами. В один прекрасный день она плавала с горбатым китом, прозванной Sweet Girl (Сладкой девочкой), сделав чрезвычайно подробные фотографии ее глаза.

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Фотограф поделилась снимком на своей странице в социальной сети Instagram. А также рассказала, как важен был этот день в ее жизни.

"Этот момент зрительного контакта превысил мои самые смелые мечты. Я никогда не встречала такого кита, и это был самый прекрасный опыт в моей жизни. Я чувствую привилегию, что она позволила мне зафиксировать красоту и жизнь в ее глазах", – написала Мур.

Фотографии были сделаны у острова Муореа во Французской Полинезии. Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) – это вид, который останавливается у этих островов, чтобы отдохнуть и родить ребенка перед длительным путешествием в Антарктиду.

К сожалению, лишь через четыре дня после того, как Мур сделала эти невероятные кадры, Sweet Girl погибла во время столкновения с быстро двигавшейся лодкой.

До сих пор продолжается расследование, чтобы идентифицировать сбивший его корабль и одна организация рассматривает выдвижение обвинений. Во Французской Полинезии китам придали юридический статус личности, что делает этот случай еще более значимым.

"Я надеюсь, что ее трагическая история приведет к реальным, значимым изменениям, особенно по ограничениям скорости судов в этих районах, где киты преимущественно встречаются во время сезона китов", – написала Мур на своей странице в Instagram.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые впервые исследовали слух китов и были шокированы результатом. Ученые предполагают, что эти морские существа могут слышать на гораздо более высоких частотах, чем ожидалось.

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