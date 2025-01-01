Его пророчества называли 'безжалостно фантазийными', но они сбылись: как физик и изобретатель Арчибальд Лоу стал известен на весь мир

В 1925 году пророчества ученого и изобретателя профессора Арчибальда Монтгомери Лоу называли как "безжалостно фантазийные". Он говорил, что в будущем у людей будут радиобудильники, связь с помощью "личной радиостанции", завтраки "с новостями по громкоговорителю и телевизионными репортажами о событиях", и "движущиеся лестницы".

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Однако, столетие спустя, большинство его прогнозов уже не фантазия, а реальность. Исследователи из генеалогического онлайн-сервиса Findmypast нашли отчеты о предсказаниях Лоу в большом цифровом архиве исторических газет, доступном для общественности, и включили их в коллекцию прогнозов на 2025 год, сделанных людьми столетия назад, на своем сайте.

Арчибальд Лоу родился в 1888 году, он был инженером, физиком-исследователем, изобретателем и писателем. Первопроходец во многих отраслях, он изобрел первый беспилотный летательный аппарат, работал над разработкой телевидения, был известен как "отец систем радионаведения" за свою работу над самолетами, торпедными катерами и управляемыми ракетами.

В 1925 году он предусмотрел такие уж привычные ныне вещи, как "домашние громкоговорители" (динамики), "телевизионную машину" и доступ к глобальной речи посредством одного нажатия кнопки. А также использование тайных камер и подслушивающих устройств. Кроме того, среди его прогнозов была "подвижная лестница" (современные эскалаторы), "автоматические телефоны" и то, что женщины будут носить "мужскую" одежду.

Последние годы осуществляются еще два прогноза – использование ветра в полезных целях и то, что техника заменит людей в выполнении тяжелой и неприятной работы. Речь идет о морской ветровой и солнечной энергетике и, кажется, даже об искусственном интеллекте.

"Удивительно, что сто лет назад один дальновидный ученый смог предсказать, как новые технологии, которые в то время находились в зачаточном состоянии, могут изменить мир к 2025 году. Это заставляет задуматься над тем, как прогресс, который мы видим вокруг себя сегодня, будет восприниматься нашими потомками", – прокомментировала Джен Болдуин, исследовательница компании Findmypast.

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