Человечество готовится к самому длинному солнечному затмению за 100 лет: известна точная дата

Хотя солнечные затмения не столь большая редкость – они случаются по несколько раз в год – все же каждое имеет свои интересные особенности. Так вскоре мир будет наблюдать явление, которое продлится дольше всего за столетие.

Как пишет издание Daily Galaxy, по расчетам астрономов, его максимальная фаза продлится более шести минут. В течение этого времени небо будет оставаться темным, отбрасывая тень на несколько регионов, включая части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Когда и где произойдет самое длинное солнечное затмение за 100 лет

Согласно данным NASA, рекордно длительное полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Оно охватит широкую географическую зону, проходя через регионы, где фаза полной темноты обычно длится значительно меньше. Начавшись в Марокко и южной Испании, тень будет двигаться на восток через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, прежде чем достигнет Ближнего Востока. Кульминация явления произойдет в Йемене и на побережье Сомали, но самая большая продолжительность будет зафиксирована в Египте, в частности вблизи городов Луксор и Асуан, которые славятся своими древними храмами.

Именно над Египтом затмение продлится дольше – его пик можно будет наблюдать в течение 6 минут и 23 секунд. Во время полной фазы здесь прямо среди дня станут заметными звезды, температура воздуха упадет, а мир погрузится в необычные сумерки. Наблюдение такого явления в исторических местах вроде Луксора придает событию особый магический оттенок.

Научное объяснение солнечных затмений

Хотя визуальный эффект затмения является незабываемым и производит на некоторых людей мистическое впечатление, наука, стоящая за ним, вполне понятна и не менее интересна. Это небесное явление происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя собой солнечный свет. Такая комбинация является относительно редкой из-за наклона лунной орбиты относительно земной.

Продолжительность затмения 2027 года будет особенной благодаря уникальному расположению трех небесных тел относительно друг друга. Как отмечают в NASA, этот случай станет самым продолжительным за столетие, а следующие подобные явления ожидаются не ранее 2045 года. Понимание механики этого процесса лишь подчеркивает его исключительность.

Культурное значение солнечных затмений

На протяжении истории эти явления имели глубокое значение для различных культур. Древние цивилизации часто видели в них приметы. Так в Китае в древности исчезновение солнца с небосвода воспринимали как недовольство небес, а в Месопотамии – как знак потери царем божественной благосклонности.

Это магическое отношение к затмениям, несмотря на довольно детальную их изученность, до сих пор вызывает у людей мистический трепет. Ему приписывают (безосновательно) трансформационную силу, а некоторые люди пытаются менять из-за небесного явления свои планы, опасаясь последствий простого астрономического совпадения.

Тем не менее, событие 2027 года также станет важным для ученых. Именно во время солнечных затмений астрономы могут проводить некоторые особые опыты по изучению солнечной короны и влияния солнечной радиации.

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением

Несмотря на красоту зрелища, которую иногда (во время полных затмений) можно наблюдать даже невооруженным глазом, критически важно заботиться о своей безопасности и всегда использовать средства защиты. Даже когда кажется, что они не нужны.

Все потому, что прямой взгляд на Солнце, даже полностью скрытое за Луной, может необратимо повредить глаза. Поэтому наблюдать за зрелищем нужно в специальных очках, ведь обычные солнцезащитные не имеют нужной степени затемнения, или с использованием других защитных устройств. В них входят солнечные проекторы или камеры-обскуры. Местные общины вдоль пути затмения, вероятно, обустроят публичные зоны наблюдения, чтобы каждый мог насладиться этим невероятным спектаклем без риска для здоровья.

