Никогда так не поступайте: нейробиолог назвал четыре распространенные привычки, разрушающие нашу память

С возрастом мозг человека изменяется и память может подводить. Многие из нас все чаще забывают о важных вещах.

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Но нейробиолог, который 25 лет изучал мозг и исследовал науку о памяти, говорит, что эти "моменты старения" можно предотвратить. Для этого нужно просто избегать четырех распространенных привычек, разрушающих нашу память с возрастом, пишет cnbc.

Выбирать многозадачность

Мы полагаемся на участок мозга, который называется префронтальной корой, чтобы обращать внимание на окружающий мир. К сожалению, с течением времени префронтальная функция и наша способность сосредотачиваться часто снижается. Многозадачность усугубляет ситуацию. Она снижает память и ослабляет функцию префронтальной коры, истощая ресурсы, обычно помогающие нам формировать крепкие воспоминания.

Улучшение памяти: переведите телефон в режим фокусировки и выделите в расписании время для выполнения определенных задач. Включите перерывы для медитации, мечтаний, прогулок на улице или чего-нибудь другого, что зарядит вас энергией. Только не пытайтесь сделать все сразу.

Не отдавать предпочтение качественному сну

Количество и качество сна, которое мы получаем, часто уменьшается с возрастом по разным причинам. Проблему могут усугубить прием лекарств, алкоголь и стресс. Но когда вы спите, ваш мозг напряженно работает. Он вымывает метаболические отходы, которые скапливаются в течение дня. Также активируются воспоминания и устанавливаются связи между разными событиями, которые мы пережили.

Как улучшить вашу память : Депривация сна разрушительна для префронтальной коры головного мозга и приводит к фрагментированным воспоминаниям. Старайтесь избегать времени перед экраном, тяжелой пищи, кофеина и алкоголя прямо перед сном. Если у вас серьезные проблемы с храпом, подумайте об обследовании для лечения апноэ сна. Если у вас плохой сон, дневной сон может помочь.

Монотонная деятельность

Мы запоминаем события, объединяя вместе информацию о том, что произошло, когда это произошло и где это произошло. Это называется эпизодическая память.

Сигнал, который уникально связан с конкретным местом и временем, например песня, которую вы не слышали из школы, или запах блюда, которое готовила ваша бабушка, может вызвать яркое эпизодическое воспоминание. Это работает только в том случае, если у вас есть опыт, связанный с относительно разными контекстами, а не с однообразными переживаниями.

Как улучшить вашу память: у вас может остаться очень мало воспоминаний о неделе, которую вы почти полностью провели за столом, чередуя электронные письма и видео TikTok. Так что подумайте о том, чтобы разнообразить свой распорядок дня. Прогуляйтесь вместо того, чтобы сидеть в столовой. Проводя время с разными людьми, посещая разные места и пробуя новые впечатления, все это позволит создать длительные воспоминания.

Быть чрезмерно уверенным в своей способности запоминать вещи

Если вы пытаетесь сделать что-то, что предполагает запоминание, например когда вас знакомят с группой людей или пытаетесь выучить иностранный язык, начните с того, что признайте, что вы, скорее всего, переоцениваете, сколько можете запомнить. Второй шаг – дать себе возможность ошибиться.

Как улучшить вашу память : Вместо механического запоминания самое эффективное обучение происходит при обстоятельствах, когда нам трудно вспомнить воспоминание, а затем получить ответ, который мы ищем. К примеру, через несколько минут после того, как вы что-то узнали, попробуйте проверить себя на этом. Затем повторите это через час. Чем больше вы откладываете эти попытки, тем лучше.

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