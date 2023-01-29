Вы забудете о пыли: советы по уборке, которые действительно работают

Банальная домашняя пыль – одна из самых неприятных проблем, когда речь идет об уборке. Кажется, что побороть ее полностью просто невозможно, к тому же она бесконечно оседает на поверхностях и вещах снова и снова. Тем не менее, опытные хозяйки знают, как избавиться от пыли и сделать так, чтобы она долго не собиралась снова.

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OBOZREVATEL свел лучшие лайфхаки в одном материале. Прежде всего имейте в виду, что значительная часть пыли – это пылевые клещи, которые могут сильно вредить здоровью, именно поэтому с проблемой нужно активно бороться. И вот эффективные проверенные методы.

Не коллекционируйте пылесборники

Статуэтки, блокнотики, вазочки, мягкие игрушки на открытых полках выглядят очень мило и создают чувство обжитости интерьера. Но вытирать их каждый раз от пыли – просто адская мука. Поэтому либо постарайтесь заводить как можно меньше таких вещей, либо храните их на закрытых полках. К примеру, за стеклом. К сожалению, к пылесборникам относятся также книги, техника и ковры. Им придется уделять много внимания при уборке все равно.

Не увлекайтесь декоративными элементами интерьера

Помимо вещей пылесборниками могут выступать самые красивые, наиболее декоративные элементы интерьера – плитка с барельефами, резная мебель, молдинги, массивные картинные рамы. В каждый изгиб, в каждое углубление будет пробираться пыль и раздражать вас своим видом. Поэтому, планируя ремонт, обязательно задумывайтесь о том, насколько вы готовы вычищать все эти мелкие уголки и балансируйте свою тягу к прекрасному со своим же нежеланием тратить кучу времени на поддержание этой красоты в чистоте.

Держите окна закрытыми

Одним из самых больших источников пыли в помещении является занесенные с улицы частицы. Особенно из-за них страдают те, возле чьего дома мало зелени и проходят оживленные дороги. Поэтому, чтобы уберечься от пыли, вам лучше большую часть времени держать окна плотно закрытыми.

Мойте вентиляционные решетки

Другой путь, которым пыль извне попадает в квартиру, является вентиляция. Конечно, количество грязи при этом значительно меньше, но все решетки, закрывающие любые вентканалы, надо время от времени протирать влажной тряпкой. Обычно хватает и одного раза в месяц.

Делайте влажную уборку

Ни один пылесос не наведет вам идеальную чистоту сам по себе без влажной уборки. Поэтому после сухой очистки обязательно мойте пол – так вы соберете даже мельчайшие частицы. Моющий робот-пылесос – хороший вариант, но ручная мойка все равно будет более эффективной. Просто вам придется делать ее пореже. И не забывайте стирать текстиль и мягкие игрушки и протирать листья комнатных растений.

Убирайте пыль в направлении сверху вниз

Пыль имеет способность оседать, поэтому есть смысл начинать борьбу с ней с верхних полок и поверхностей. Что-то вы соберете на тряпку, что-то обязательно улетит на более низкий уровень. А там вы его протрете уже на следующем этапе. Поэтому начинайте с люстр и высоких полок, а заканчивайте мытьем полов.

Заботьтесь о чистоте своих инструментов

Забитый фильтр пылесоса не только плохо собирает загрязнение, но и возвращает часть обратно в воздух. Поэтому важно своевременно его менять. Так же нужно регулярно мыть тряпку и щетки для протирания. Дополнительный лайфхак – отдавайте предпочтение микрофибровым тряпкам, они не оставляют после себя ни одного ворса, а вдобавок хорошо полируют поверхности.

Используйте пылеотталкивающие средства

Как бы кто скептически ни относился к этим средствам, а все же свою лепту в борьбу с пылью они вносят. В частности, благодаря вязкой текстуре лучше ее собирают, чем просто вода. Сделать такую смесь можно из оливкового масла, уксуса, жидкости для мытья посуды и эфирного масла лимона – точный и подробный рецепт ищите здесь.

Не сторонитесь химчистки

Честно признайтесь, что справиться с большим ковром или объемным покрывалом вы и ваша стиральная машина не в состоянии. Поэтому несколько раз в год отдавайте такие вещи в химчистку. Дополнительные лайфхаки: ковер можно помыть на автомойке, а также текстиль отлично очищает от пыли бытовой отпариватель.

Избегайте синтетики в интерьере

В отличие от натуральных тканей, синтетические больше подвержены накоплению статического электричества, а это, в свою очередь, сильно притягивает пыль. Избавиться от нее при этом тоже сложнее. Поэтому отдавайте предпочтение именно натуральным тканям или смесям с большой долей натурального волокна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему пыль лучше убирать сухой тряпкой из микрофибры.

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