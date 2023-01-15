Вы вытирали пыль неправильно! Простой трюк, который значительно улучшит уборку

Вытирание пыли может быть настоящим наказанием, ведь тряпка поднимает часть загрязнения в воздух, и сколько ни три, оно все равно потом осядет обратно. Именно поэтому многие смачивают тряпку водой или увлажняют ее средством от пыли. Оказывается, это плохая идея. Как правильно вытирать пыль, рассказали блогеры.

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Полезный лайфхак показали эксперты по уборке Парди и Фигг, ведущие TikTok с простыми, но эффективными советами более чем на 220 тысяч подписчиков. Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца.

Оказывается, влага только мешает эффективно удалять пыль. В ролике блогеры специально протирают мокрой тряпкой бачок белого унитаза, чтобы результаты были более показательными – на поверхности осталось немало пыли, просто сбившейся в комки.

Совет экспертов состоит в том, что перед влажной уборкой пыль нужно собрать сухой тряпкой из микрофибры. Поскольку это безворсовый материал, он не оставляет после себя лишних следов, а мелкие частички вместе с пылевыми клещами, налипают на нем.

В комментариях кто-то из зрителей ролика пошутил, что можно для этого воспользоваться и пылесосом. "Это тоже отлично работает!", – ответили Парди и Фигг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать спрей, который уберет пыль, замедлит ее оседание, а также убьет вредных пылевых клещей.

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