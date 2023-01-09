newspaper
img

Вы надевали бюстгальтер неправильно! Эксперт показала, что гарантированно портит белье

Юлия Потерянко
Lady
1 минута
546
Вы надевали бюстгальтер неправильно! Эксперт показала, что гарантированно портит белье

Существует много способов надевать бюстгальтер, и некоторые нюансы зависят от его типа, а также ваших привычек и комфорта. Но факт заключается в том, что самый распространенный вид этого белья – с застежкой на спине – вы, скорее всего, надеваете неправильно. Но как правильно надеть бюстгальтер так, чтобы не повредить его?

Видео дня

Ответ дала профессиональная консультантка по подбору нижнего белья в TikTok-аккаунте @janiceroselingerie, который полностью посвящен этому вопросутобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, единственный способ, который не повредит этому деликатному предмету одежды, это тот, когда вы сначала вставляете руки в бретельки и сажаете его на место, а уже потом застегиваете за спиной. Любой способ надевания бюстгальтера в застегнутом виде – через голову, через ноги и с перекручиванием вокруг тела – по ее словам, является неправильным.

Комментаторы начали сразу выражать свое несогласие с таким мнением. Главная претензия заключалась в том, что этот способ неудобен. Он не подходит людям с ограниченной подвижностью рук и не смогут завести их за спину. Например, из-за болезней или из-за возраста. Кроме того, таким образом невозможно увидеть, правильно ли застегнулись все крючки.

Однако владелица салона, ведущего этот просветительский TikTok-аккаунт, отметила, что способ надевания бюстгальтера с вращением вокруг тела со временем приводит к растягиванию нижней его части. В таком случае вещь теряет свои свойства и начинает плохо садиться. В то же время способ с застегиванием за спиной рекомендуют изготовители белья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как часто эксперты рекомендуют стирать бюстгальтер, и как это делать правильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!