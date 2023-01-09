Вы надевали бюстгальтер неправильно! Эксперт показала, что гарантированно портит белье

Существует много способов надевать бюстгальтер, и некоторые нюансы зависят от его типа, а также ваших привычек и комфорта. Но факт заключается в том, что самый распространенный вид этого белья – с застежкой на спине – вы, скорее всего, надеваете неправильно. Но как правильно надеть бюстгальтер так, чтобы не повредить его?

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Ответ дала профессиональная консультантка по подбору нижнего белья в TikTok-аккаунте @janiceroselingerie, который полностью посвящен этому вопросу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, единственный способ, который не повредит этому деликатному предмету одежды, это тот, когда вы сначала вставляете руки в бретельки и сажаете его на место, а уже потом застегиваете за спиной. Любой способ надевания бюстгальтера в застегнутом виде – через голову, через ноги и с перекручиванием вокруг тела – по ее словам, является неправильным.

Комментаторы начали сразу выражать свое несогласие с таким мнением. Главная претензия заключалась в том, что этот способ неудобен. Он не подходит людям с ограниченной подвижностью рук и не смогут завести их за спину. Например, из-за болезней или из-за возраста. Кроме того, таким образом невозможно увидеть, правильно ли застегнулись все крючки.

Однако владелица салона, ведущего этот просветительский TikTok-аккаунт, отметила, что способ надевания бюстгальтера с вращением вокруг тела со временем приводит к растягиванию нижней его части. В таком случае вещь теряет свои свойства и начинает плохо садиться. В то же время способ с застегиванием за спиной рекомендуют изготовители белья.

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