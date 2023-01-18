Ваша орхидея будет в восторге: как приготовить удобрение из апельсина для пышного цветения

Зимой орхидея нуждается в особом уходе. Стрессы, перепады температур, открытые окна и сквозняки могут плохо повлиять на растение.

Видео дня

Эксперты предлагают иногда устраивать для орхидеи "контрастный душ" или иногда опускать прозрачный горшок в емкость с водой. А еще можно приготовить удобрение, использовав кожуру апельсина, ведь после новогодних праздников у многих точно остался запас цитрусовых.

Апельсин для орхидеи

Кожицу из апельсинов, лимонов и мандарин часто используют как удобрение для комнатных растений. Орхидеям очень нравится апельсиновая вода. Если поливать ею регулярно, можно спасти даже полузасохшую орхидею. Она хорошо повлияет на корни, листья и цветоносы.

Очистите один апельсин и измельчите корки в блендере. Можно сделать это вручную, но следует резать очень мелкими кубиками.

Возьмите емкость с водой. Вода не должна быть слишком холодной или горячей, охладите ее до комнатной температуры. Настаивайте апельсиновые кожуры в воде не менее 24 часов. После этого процедите через марлю или ситечко.

Не спешите покупать разбрызгиватель, он не понадобится. Прозрачный горшок с орхидеей ставят в емкость (можно взять тазик или миску) и льют апельсиновую воду на корни. Эксперты советуют оставить орхидею в воде минимум на 10 минут, чтобы "напилось" и усвоило питательные вещества.

В аптеке есть препарат аскорутин. Апельсиновая вода – его аналог. Таблетки аскорутина также применяют как удобрение в домашних условиях. Следует взять пропорцию 2 таблетки на 1 литр воды.

Если вы не хотите настаивать корки, используйте апельсиновый сок. Его нужно очень мало – 5 г на 1 л воды.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как поливать орхидею, чтобы она долго цвела.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.