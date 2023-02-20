Ванна будет сиять белизной: как отчистить желтые пятна и ржавчину

Одно из неприятных последствий жесткой воды, текущей из наших кранов, являются пятна извести и ржавчины на ванне или душевом поддоне. Следы также оставляют косметические средства, такие как гели для душа, мыло или шампунь. На поверхности белой сантехники они катастрофически бросаются в глаза. Поэтому вопрос, как отбелить ванную, беспокоит многих хозяек.

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OBOZREVATEL собрал несколько эффективных лайфхаков, как вернуть белизну и блеск. Важно помнить, что они не универсальны. Вспомните, из какого материала изготовления ваша ванна, и выбирайте подходящий для нее способ чистки.

Как отчистить остатки пены

Капли мыльной пены могут скапливаться в углах и на боковых поверхностях ванной и со временем превращаться в неприглядный желтый налет. Они могут стать питательной средой для бактерий и плесени и, кроме эстетической проблемы, создать еще и гигиеническую. Отчистить такой налет поможет обычная сода.

Разведите соду водой в пастообразную субстанцию и нанесите ее на увлажненную поверхность ванны. Оставьте средство на полчаса, хорошо потрите им загрязненное место и смойте. При необходимости процедуру чистки можно повторить.

Как справиться с известковым налетом

Налет, возникающий из-за извести в воде, убирают кислотные средства. Поэтому справиться с проблемой могут такие обычные ингредиенты, как уксус и лимонная кислота.

Рецепт из соды и уксуса

Для приготовления средства возьмите

пищевую соду – 0,5 стакана;

воду – 0,5 стакана;

белый уксус – 0,25 стакана.

Смешайте все ингредиенты, нанесите готовое средство на поверхность ванны и оставьте на час. Затем тщательно протрите губкой и смойте водой.

Рецепт из лимонной кислоты и соды для акриловых ванн

Предыдущий способ может повредить поверхность акриловой ванны. Для такого типа лучше приготовить средство на основе лимонной кислоты.

Приготовьте из соды и воды пастообразную субстанцию. Разведите лимонную кислоту с водой в пропорции 1:1. Нанесите содовую пасту на поверхность ванны и оставьте на час. После этого распылите на нее раствор лимонной кислоты и дайте им повзаимодействовать. После этого потрите ванну губкой и ополосните водой.

Как отбелить ванну

Вернуть ванной белизну помогут отбеливающие средства. Но они могут быть достаточно агрессивными, поэтому учитывайте материал своей ванны.

Рецепт с сухим отбеливателем

Разведите водой сухой отбеливатель на основе хлора в пропорции 1:1. Этой жидкостью побрызгайте ванну, разотрите ее, чтобы не оставалось разводов, и оставьте действовать. Когда средство высохнет, тщательно смойте его остатки водой.

Прежде чем прибегать к такой чистке, попробуйте ее где-то на незаметном месте. Хлор может быть слишком агрессивен для эмали и разрушать акрил. Поэтому лучше убедиться, что сантехника его выдержит заранее.

Рецепт на основе перекиси водорода

Более мягкое средство можно сделать, смешав перекись водорода с пищевой содой до состояния пасты. Этой пастой нужно обработать ванну, оставить на 30 минут и смыть.

Рецепт на основе уксуса

Наполните ванную теплой водой и разведите в ней 0,5 литра уксуса. Оставьте средство действовать на четыре часа. После этого воду слейте, протрите губкой все пятна и ополосните поверхность.

Чистка пятен с помощью зубной пасты

Желтый налет на ванной поможет убрать обычная зубная паста. Нанесите ее на пятна, дайте подействовать 10-15 минут, затем потрите пятно щеткой и ополосните.

Рецепт на основе перекиси водорода и нашатырного спирта против ржавчины

Для изготовления средства от ржавчины возьмите:

нашатырный спирт – 100 мл;

перекись водорода – 50 мл.

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе, распылите полученное средство на пятна ржавчины, оставьте на 10-15 минут, потрите пятна и тщательно ополосните поверхность.

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