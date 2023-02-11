В какой комнате нельзя ставить орхидею: особую угрозу несет для мужчин

Орхидея – вожделенный цветок многих любителей комнатных растений уже очень много лет. За это время растение успело обрасти целой грудой предрассудков. Например, оно снискала славу энергетического вампира и женского цветка, который может быть опасным для мужчин.

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OBOZREVATEL собрал негативные предубеждения об орхидеях. И попытался разобраться, откуда они взялись и правдивы ли.

Растение-вампир

Наверное, это самый распространенный предрассудок, связанный с цветком. Его считают энергетическим вампиром, способным высасывать жизненные силы из всех находящихся с ним в одном помещении. Как ни странно, этот миф возник не на пустом месте.

Как и любой цветок, орхидея оказывает негативное влияние на людей с аллергией из-за своей пыльцы. А симптомы сенной лихорадки весьма неприятны – усталость, головная боль, заложенность носа, кожный зуд, слезотечение. Впрочем, растение может влиять на самочувствие и людей, не имеющих этой особенности. Пыльца орхидеи, если это не фаленопсис, способна вызвать сонливость. Отсюда и чувство усталости, порой возникающее у тех, кто выращивает это растение.

Ночной призрак

Также народные предрассудки не рекомендуют ставить орхидею в спальне. Якобы, она активна именно ночью и высасывает из людей силы, пока они спят.

И снова, под этим есть вполне резонные основания. Если вы чувствительны к пыльце орхидеи, то шансов надышаться ей у вас больше всего именно ночью, когда вы проводите рядом с цветком 7-8 часов. Неудивительно, что к утру вы можете встать с ощущением изможденности. Поэтому действительно перенесите растение в другую комнату или хотя бы отставьте подальше от кровати.

Отпугиватель мужчин

Орхидеи давно связывают с женственностью и женской энергетикой. Это судьба едва ли не всех красиво цветущих растений. При этом именно этим цветам приписывают способность не только усиливать обаяние женщины-владелицы, но и отгонять от нее мужчин. Мол, одинокая женщина, в доме которой стоит орхидея, не сможет из-за нее найти себе пару. Рационального объяснения этому суеверию нет.

Как и тому, что приписывает растению способность подавлять мужскую энергетику, делать своего владельца более женственным и менее привлекательным. Однако, поэтому орхидеи рекомендуют держать в тех комнатах, где мужчины бывают реже всего. Мужчинам же рекомендуют вместо этого разводить антуриумы. Данному растению приписывают именно мужскую энергетику, помогающую раскрыть мужественность своего владельца. Но, опять же, эти суеверия остаются безосновательными. И верить в них или нет – решать вам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что означают разные цвета орхидей, и кому их уместно дарить.

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