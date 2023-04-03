Утюг может сломаться: какую воду никогда нельзя заливать в резервуар

Функция отпаривания в утюге – гениальное изобретение, существенно упрощающее уход за одеждой. Но со временем устройство начинает оставлять на ткани пятна, а в отдельных случаях может и само сломаться из-за накипи, которая собирается внутри.

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Избежать этой неприятности можно, если не пользоваться водопроводной водой, слишком жесткой для таких целей. OBOZREVATEL рассказывает, какую воду правильно брать, чтобы не повредить утюг.

В интернете можно встретить совет, будто газированная вода не только поможет отпарить вещи, но и прочистит утюг от извести внутри. Впрочем, эксперты утверждают, что это миф. Более того, таким образом можно вывести устройство из строя.

На самом деле для утюга подходят два типа воды:

дистиллированная;

ионизированная.

Именно они не оставляют накипи и не повредят ни ткани, ни само устройство. Их можно приобрести в хозяйственных магазинах. В частности, как специальную воду для глажки.

Если же утюг уже имеет накипь внутри, найдите инструкцию к нему – в документах должно содержаться подробное объяснение, как от нее избавиться. Нюансы процесса зависят от модели устройства.

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