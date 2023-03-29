Сколько порошка нужно сыпать в стиральную машинку: точная цифра для чистой одежды

Эксперты по домашнему хозяйству предупреждают – чрезмерное использование стирального порошка может сделать одежду жесткой, ведь средство плохо выполощется и оставить на ткани пятна, а также из-за отложения в механизме способно повредить стиральную машину. Но сколько составляет норма использования порошка? Дозировка, указанная на упаковке, может быть завышенной, ведь производитель заинтересован в том, чтобы средство быстрее заканчивалось.

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Издание Express обратилось к специалистам по стирке, чтобы узнать точную дозировку моющих средств. И как узнать, что вы используете слишком много порошка.

Если после стирки ваша одежда и текстиль кажутся мыльными, липкими или жесткими на ощупь, это признак того, что их постирали в избыточном количестве средства. Об этом свидетельствуют белые пятна и разводы на ткани. Также на привычку брать слишком много порошка может указать запах из барабана машинки. В остатках мыла могут развиваться нежелательные микроорганизмы. Кроме того, излишняя пена оседает на внутренних деталях и нарушает работу прибора.

По словам экспертов, в среднем на одну полную загрузку стиральной машины нужно брать всего две столовые ложки порошкообразного стирального средства. Если вода мягкая, можно взять даже полторы ложки. А если жесткая – то три, а то и четыре. Удвоить дозировку придется, если вы выбрали программу с предварительной стиркой. Для ручного ухода за одеждой будет достаточно одной столовой ложки порошка на полный таз воды.

Также эксперты порекомендовали пользоваться лотком для моющих средств в машине, если вы стираете с помощью порошка. Жидкое моющее средство можно заливать и в лоток, и в барабан машины. Капсулы нужно помещать только в барабан, размещая их примерно на три четверти глубины барабана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать мягкими даже те полотенца, которые стирались в избыточном количестве порошка.

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