Совместимость знаков зодиака в любви: самые крепкие пары

Совместимость людей, рожденных под разными созвездиями, связана не только с особенностями расположения планет. Дело еще и в стихии.

Астролог Богдан Глоба в своем Instagram рассказал, как между собой строят отношения люди разных стихий – Огня, Воды, Земли и Воздуха.

"Огонь: Овен, Лев, Стрелец. Земля: Телец, Дева, Козерог. Воздух: Близнецы, Весы, Водолей. Вода: Рак, Скорпион, Рыбы", – уточнил он.

Огонь + Огонь: ядерный взрыв. Эти ребята будут гореть друг другом до скончания веков, если не сгорят в собственном огне.

Огонь + Земля: вулкан. Союз страсти и размеренности, который либо бурлит, подобно магме, либо "засыпан" рациональностью Земли.

Огонь + Воздух: огненный вихрь. Воздух всегда раздувает Огонь, заставляя гореть сильнее, если не "задует" окончательно.

Огонь + Вода: горячий пар. Обжигающие страстные чувства, взаимность и вечная любовь, которую главное не затушить водой.

Земля + Земля: горные хребты. Два прагматика или союз реалистов, которые умножают качества плодовитости, если не костенеют в материи.

Земля + Воздух: песчаная буря. Союз противоречиво существует между небом и землей: то тянется в облака, то ныряет глубоко в материю.

Земля + Вода: гармония стихий. Как плодородная земля всегда обогащается водой, так и этот союз способен создать прекрасную почву для роста, если не станет болотом.

Воздух + Воздух: ураган. Два воздуха подгоняют и разгоняют друг друга, переплетаясь в идеальных стремлениях или создавая бесцельный вихрь чувств и страстей.

Воздух + Вода: газировка. Стихии здесь обогащают и умножают качества друг друга, развиваясь и пребывая в равновесии, если однажды не взорвутся как гейзер.

Вода + Вода: океан. Невероятно эмоциональный союз, построенный на взаимопроникновении чувств, который, тем не менее, может быть весьма разрушителен для обоих.

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