Сумісність знаків зодіаку в любові: найміцніші пари

Сумісність людей, народжених під різними сузір'ями, пов'язана не тільки з особливостями розташування планет. Справа ще й у стихії.

Астролог Богдан Глоба в своєму Instagram розповів, як між собою будують взаємини люди різних стихій – Вогню, Води, Землі і Повітря.

"Вогонь: Овен, Лев, Стрілець. Земля: Телець, Діва, Козеріг. Повітря: Близнюки, Терези, Водолій. Вода: Рак, Скорпіон, Риби", – уточнив він.

Вогонь + Вогонь: ядерний вибух. Ці люди будуть горіти одне одним до кінця віку, якщо не згорять у власному вогні.

Вогонь + Земля: вулкан. Союз пристрасті й розміреності, який або вирує, подібно магмі, або "засипаний" раціональністю Землі.

Вогонь + Повітря: вогненний вихор. Повітря завжди роздуває Вогонь, змушуючи горіти сильніше, якщо не "задме" остаточно.

Вогонь + Вода: гаряча пара. Обпалюють пристрасні почуття, взаємність і вічне кохання, яке головне не загасити водою.

Земля + Земля: гірські хребти. Два прагматики або союз реалістів, які множать характеристики плодючості, якщо не закостеніють у матерії.

Земля + Повітря: піщана буря. Союз суперечливо існує між небом і землею: то тягнеться в хмари, то пірнає глибоко в матерію.

Земля + Вода: гармонія стихій. Як родюча земля завжди збагачується водою, так і цей союз здатний створити прекрасний ґрунт для зростання, якщо не стане болотом.

Повітря + Повітря: ураган. Два повітря підганяють і розганяють одне одного, переплітаючись в ідеальних прагненнях або створюючи безцільний вихор почуттів і пристрастей.

Повітря + Вода: газована вода. Стихії тут збагачують і примножуютьриси одне одного, розвиваючись і перебуваючи в рівновазі, якщо одного разу не вибухнуть, як гейзер.

Вода + Вода: океан. Неймовірно емоційний союз, побудований на взаємопроникненні почуттів, який, тим не менш, може бути вельми руйнівний для обох.

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