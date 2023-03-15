Унитаз никогда не забьется: простой способ избежать проблемы

Забитый унитаз – проблема весьма серьезная, которая создает дискомфорт всем жильцам дома и может иметь плохие последствия для канализационной системы. Поэтому нужно знать, как избежать засора унитаза. В первую очередь важно проводить профилактику его возникновения.

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OBOZREVATEL рассказывает, как держать трубы в туалете чистыми. А также как с помощью подручных средств справиться с засорением своими силами.

Профилактика засорения

Чтобы труба унитаза не забивалась, ее можно время от времени промывать с помощью моющего средства. Для этого понадобится:

2 литра воды;

70-80 мл жидкости для посуды.

Воду необходимо подогреть примерно до 50 градусов – горячее не нужно, потому что это может повредить чашу унитаза. Когда вода будет готова, залить в спуск жидкость для посуды и добавить к ней горячую воду. Через 15 минут средство останется просто смыть. Для профилактики процедуру можно повторять раз в 2-3 недели.

Это же средство сработает при слабом засоре. В таком случае лучше вооружиться вдобавок еще и вантузом, который поможет протолкнуть твердые частицы.

Какими подручными средствами можно пробить засор

Горячая вода

Иногда горячей воды достаточно, чтобы протолкнуть засор. Чем горячее будет вода, тем эффективнее она подействует. Но слишком высокая температура может повредить фаянс. Поэтому лучше нагреть унитаз перед заливкой в него горячей воды. Для этого его чашу нужно несколько раз ополоснуть теплым, чтобы не вызвать большого перепада температур. Затем залейте в трубу ведро горячей воды и оставьте ее на несколько минут. После этого останется просто слить воду из бачка.

Сода

Если засор не удалось промыть горячей водой, можно усилить ее действие с помощью соды. Для этого всыпьте в сливное отверстие половину пачки средства. Далее можно повторить процедуру с горячей водой. Также в соду можно влить стакан уксуса – так средство станет еще более мощным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о подручных средствах, которые помогут отчистить чашу унитаза от пятен и известкового налета.

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