Впитают негатив и наполнят энергией: какие комнатные растения лучше держать дома

Существует мнение, что комнатные растения снижают уровень стресса. Созерцание живой зелени расслабляет и помогает организму вырабатывать гормон счастья. А еще она очищает воздух в помещении, что полезно для здоровья. Даже не имея научных данных, люди пришли к такому выводу на практике. Поэтому объясняли это способностью комнатных растений улучшать энергетику дома. Но какие растения лучше очистят энергию?

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OBOZREVATEL собрал 11 растений, которые принесут вам очевидную пользу. Некоторые из них прослыли хорошими фильтрами для воздуха, другие – очень полезны для здоровья. А часть просто красивы, что тоже плюс.

Спатифиллум

Это растение называют проводником в мир духовности. Но при этом оно является одним из лидеров по способности очищать воздух от вредных газов. Спатифиллумы советуют ставить в темных помещениях и в комнатах с темными стенами для оживления их энергетики.

Кактус

Кактусы не требуют много работы по своему уходу и при этом могут смотреться довольно эффектно, а некоторые даже очень красиво цветут. И в этом кроется их выраженное антистрессовое действие. Вместе с тем им приписывают способность бороться с чувствами подавленности и тревоги.

Жасмин

Цветы жасмина являются одним из символов любви, поэтому этот куст в доме принято связывать со способностью укреплять отношения между членами семьи. При этом на практике аромат цветов жасмина обладает расслабляющим эффектом, поэтому в сезон цветения он будет вашим надежным помощником в борьбе со стрессом.

Бамбук

Бамбук является символом стойкости, стремления к цели и способности никогда не сдаваться. Все потому, что эта трава быстро восстанавливается, даже если ее обрезать практически под корень. Это очень вдохновляет – смотреть, как быстро он растет. А еще он эффектно смотрится, не нуждается в особо тщательном уходе и вписывается практически в любой интерьер.

Пилея

Другое название пилеи – китайское денежное растение. Ее называют так за круглые, похожие на монетки листики. Растение это нетребовательно в уходе и может разрастаться красивым каскадом. За это ей приписывают способность направлять потоки положительной энергии в жилище.

Сансевиерии

Растения этого вида полюбили за то, что они экзотически выглядят, имеют немало разных видов и форм и возле них словно легче дышится. Как позже выяснилось, сансевиерии действительно входят в топ эффективных фильтров для воздуха.

Фикус Бенджамина

Все не слишком полезные вещества, которые способные выделять новая мебель или текстиль, эффективно поглощает фикус Бенджамина. Возможно отсюда его слава, как растения, способного отгонять злых духов. Поэтому именно это растение часто рекомендуют первым покупать в новое жилище или в квартиру после ремонта. К тому же это просто очень красивое вечнозеленое дерево, которое будет бесконечно любовать глаз и радовать душу.

Калатея

Пестрыми листьями калатеи можно любоваться бесконечно. Потому как живой декор для квартиры она станет просто находкой. Особенно если вам кажется, что ваш интерьер выглядит несколько простовато и удручает вас – растение добавит эмоций даже в скучный офис. Она также является отличным природным фильтром воздуха.

Эвкалипт

Об эвкалипте говорят, что он является хорошим защитником от чужих зависти и ненависти, а также приносит процветание и финансовый успех. Так это, или нет – проверить сложно, а вот то, что листья эвкалипта обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, известно точно.

Крассулла

Любители фэн-шуй приписывают этому суккуленту способность уравновешивать потоки энергии и снижать уровень стресса. И действительно, ухоженная крассула (она же толстянка, она же денежное дерево) радует глаз и, соответственно, успокаивает мысли. А ухода ей при этом много и не нужно. То есть ее антистрессовые свойства – не миф и не вымысел.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум, он же сциндапсус является одним из чемпионов по очистке воздуха в доме – он впитывает и нейтрализует все распространенные виды токсичных газов. А еще он нуждается в минимальном уходе и быстро растет, чем порадует нетерпеливых цветоводов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об исследовании NASA, обнаружившем растения с наилучшей способностью очищать воздух.

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