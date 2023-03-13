Уход за орхидеей: секреты правильной обрезки для частого цветения

Флористы утверждают, что здоровье орхидеи (фаленопсиса) в первую очередь зависит от ее корневой системы. Цветы, у которых здоровые корни, будут хорошо расти и давать красивые "плоды", а те, у которых плохие – долго не проживут. Эксперты по садоводству в питомнике Matsui поделились несколькими советами для повторного цветения этого растения.

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Свои секреты, суть которых заключается в правильном отсечении корней, они раскрыли изданию Express. Флористы утверждают, что таким образом цветок окрепнет и будет очень скоро плодоносить.

Отмечается, что подстригать орхидеи нужно стерильным лезвием, острыми ножницами или кусачками. Цветонос лучше срезать под небольшим углом между вторым и третьим треугольным узлом, считая снизу вверх.

Но этот трюк работает только в половине случаев. Поэтому флористы раскрыли еще один способ нового дыхания орхидеи.

"Дайте растению новый старт, полностью удалив цветонос. Обрежьте его примерно на полтора сантиметра, не более, от самого основания. Этот метод обеспечивает лучшее цветение и дает растению возможность восстановиться и укрепить корни", – советуют эксперты.

Еще они рекомендуют полностью удалить шип, если он стал желтым или коричневым.

Флористы акцентируют внимание и на том, что орхидеи следует регулярно удобрять. Это нужно делать раз в месяц после того, как растение сбросит свой последний цветок.

Получить новый цветонос орхидеи можно, поместив растение в место с более низкой комнатной температурой – около 12 градусов по Цельсию. Или попросту оставить цветок вдали от обогревателя. Так как практика показала, что больше всего удавалось получить новые "плоды" зимой, когда дома и окна не такие теплые.

Поливать орхидею тоже нужно правильно и осторожно – примерно каждые 10-14 дней для большинства фаленопсисов стандартного размера или 7-10 дней для мини-фаленопсисов. Стоит помнить, что перед очередным поливом субстрат должен почти высохнуть.

Кроме того, флористы советуют держать орхидеи в ярком месте с непрямым освещением.

Ранее OBOZREVATEL рассказал секреты, которые помогут орхидеи часто цвести. Они заключаются в правильной обрезке, температуре и поливе.

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