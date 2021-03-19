Три самых сексуальных знака зодиака

Три знака зодиака, которые являются самыми сексуальными среди всех, это Скорпион, Рыбы и Лев.

Их считает привлекательными большинство людей. Есть в представителях этих созвездий особый магнетизм, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Скорпион

Это определенно самый сексуальный знак зодиака. Если вы встретитесь со Скорпионом, будьте готовы к горячим чувствам. Представители этого знака зодиака буквально привлекают людей, потому что излучают сильную сексуальную энергию. Даже если они не слишком красивы. У них есть особенная странная сила, которая манит и противостоять ей невозможно. Да и не хочется. Но опаснее всего то, что Скорпионы умеют читать мысли. Когда они рядом, то легко могут понять, что вы думаете или хотите. И дадут это.

Рыбы

Они творческие и мечтательные, поэтому умеют фантазировать. Поэтому если хочется экспериментов в постели, Рыбы воплотят их в жизнь. Представители этого знака зодиака узнают все ваши чувства и возбудят, как никто другой. Рыбы кокетливые, эмоциональные и бескорыстные. Они отдадут всех себя, так как главная цель – удовлетворить партнера. С таким человеком комфортно во всем.

Лев

Представители этого знака зодиака обладают чертами характера Рыб. Но есть два вида Львов. Одни любят быть в центре внимания, поэтому в спальне они добиваются больших успехов, но могут пренебречь вами в процессе в погоне за собственным удовольствием. А другие же Львы ставят партнера в центр своего внимания. В постели они дадут все, чего вы когда-либо желали, просто потому, что хотят удовлетворить вас.

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