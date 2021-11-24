Старт Black Friday Sale: что выгодно купить сейчас, чтобы носить несколько сезонов

Любимые дни шопоголиков; торжество выгодных акций и скидок; импульсивные покупки и эмоциональное наполнение — в мире fashion стартует Black Friday Sale.

В погоне за горячими предложениями важно не терять самообладание и отнестись к покупкам рационально. Самое время добавить вашим образам по-настоящему стильных красок и точных имиджевых акцентов.

Пальто Fendi и пуховики Stella McCartney, трикотажные изделия Jacquemus и коктейльные платья Zimmermann, ботильоны Versace и сумки Marc Jacobs станут надежной инвестицией в персональный стиль. А период Черной пятницы — благоприятное время приобрести желанные предметы гардероба по особенно приятным ценам. В бутиках сети Cult Fashion Group и интернет-магазине CULTBOUTIQUE действуют специальные предложения на избранную модными экспертами-стилистами селекцию из коллекций брендов люкс- и премиум-сегмента.

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Какие топовые позиции ведущих брендов мировой моды, которые будут радовать вас не один сезон, можно выгодно приобрести во время Black Friday Sale? Делимся рекомендациями стилистов Cult Fashion Group.

Сумки Marc Jacobs — атрибут кэжуального гардероба

Бренд свободной американской моды, который создал дизайнер Марк Джейкобс, известен своими демократичными и утилитарными дизайнами.

Сумка-кроссбоди The Snapshot стала главной узнаваемой моделью. Компактный формат и использование colorblocking (микс полярных оттенков в одном изделии) — ключевые преимущества, благодаря которым ее легко сочетать в кэжуал-образах любого настроения.

Популярны также модели The Tote bag и The J Link. Их дизайны конструктивны: удобные формы, фирменные логотипы, комбинации кожаных, текстильных тканей и модной меховой отделки представлены в базовых и контрастных оттенках. Женские сумки Marc Jacobs — выгодное приобретение со стороны и сочетаемости, и практичности.

Пуховик. То, без чего не обойтись холодной зимой

Чтобы обновить и полностью укомплектовать свой зимний гардероб, добавьте к нему трендовый пуховик. Модные Дома Versace, Fendi, Stella McCartney, а также бренды Nicole Benisti, Yves Salomon и Freedomday не оставили пуховики без внимания. Изящные модели в благородных оттенках бежевого, белого, золотого, в практичном черном, в ярких цветах; комбинированная отделка овечьим мехом и шерстью; качественные детали и фурнитура — пуховики этих брендов безупречно завершат теплый зимний образа.

Свитеры — это не скучно

Каким бы однообразным не казался теплый свитер, он имеет больший потенциал стилизации.

Оверсайз модели Balenciaga и Acne Studios можно приталить с помощью ремня или структурировать жакетом. А надев свитер поверх платья-миди, получим более женственный повседневный образ.

Если вы предпочитаете более утонченные варианты свитеров, тогда моделям в рубчик обязательно найдется место в гардеробе. Jacquemus, Jonathan Simkhai, Nanushka представляют коллекции трикотажных изделий с характерной асимметрией, вырезами, ремешками, которые сейчас на пике популярности. Каждый такой джемпер способен стать самодостаточным и броским элементом образа, не требующим дополнений.

Вечерний look для праздничного вечера

В поисках того самого наряда для вечернего мероприятия, мы часто выбираем вещи, которые вряд ли будем надевать в повседневной жизни. Поэтому, удачной идеей будет собрать свой эффектный образ в период черной пятницы.

Изысканные платья и костюмы, украшенные сверкающими кристаллами от David Koma, роскошные бархатные силуэты от Alexandre Vauthier, игривые модели в духе Нью-Йоркских вечеринок от The Attico, элегантные коктейльные образы от Zimmermann, Alessandra Rich и Magda Butrym — идеальные варианты для особенного повода.

Грубые ботинки или грациозные ботильоны?

Грубые ботинки легко сочетаются с любимыми джинсами, свитерами, дубленками. В то время как изящные ботильоны удачно завершают образы с женственными платьями, юбками и пальто. Поэтому, зачем выбирать что-то одно, если можно приобрести обе пары, и сделать это выгодно именно на Black Friday Sale.

Модели байкеры и комбат-бут представлены в отличительных дизайнах брендов Balmain, Versace, Giuseppe Zanotti, AGL. Казаки и челси можно выбрать в элегантных коллекциях Givenchy и Isabel Marant. А точеные ботфорты-чулки и туфли-лодочки всегда есть в ассортименте Le Silla.

Трендовые модели одежды, обуви и аксессуаров из коллекций лучших мировых брендов привносят в гардероб не только модное настроение, но и станут презентабельным элементом вашего индивидуального стиля. А период Black Friday Sale — наиболее выгодная возможностью заполучить желанные брендовые новинки.

Автор - Стилист Cult Fashion Group