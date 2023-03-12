Полотенца будут мягкими, как в отеле: простой способ их освежить

Гостиничные полотенца всегда поражают своей мягкостью – они приятны и пушисты. В то время как домашний текстиль со временем становится жестким и неприятным на ощупь. К счастью, существует способ, как сделать полотенца мягкими в домашних условиях.

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О нем изданию Daily Record рассказала эксперт по уборке Эгги Маккензи. По ее словам, чудо-средством является обычный уксус. Он срабатывает даже если полотенце не новое, пережило массу стирок и кажется безнадежным. И это белый уксус.

По словам эксперта, жидкость на основе кислоты более эффективна, чем дорогостоящие фабричные средства для смягчения. Причина в том, что в кислой среде разрушаются остатки жира и мыла, которые могут въедаться в махровую ткань. Маккензи назвала не совсем правильным то, что многие люди добавляют во время стирки кондиционер для тканей. Даже при маленьком избытке дозировки он не смягчает ткань, а наоборот – делает более жесткой. Молекулы кондиционера оседают на волокнах и приводят к этому эффекту.

Чтобы смыть с полотенец все лишние вещества, эксперт советует добавлять во время последнего полоскания чашку белого уксуса в стиральную машину. Он удалит все ненужные остатки и сделает текстиль приятным и пушистым. Если с первого раза добиться нужного результата не удалось, она посоветовала повторить процедуру во время следующей стирки.

При этом Маккензи отметила, что добавлять уксус во время каждой стирки не следует. Он хорошо работает только когда в этом есть потребность – ткань становится жесткой. По ее словам, этим же средством можно вернуть глубину цвета черным вещам, впитавшим в себя молекулы моющих средств, что сделало их сероватыми.

Тем, кому не нравится запах уксуса, Маккензи порекомендовала добавлять в него пару капель своего любимого эфирного масла. К примеру лаванды или чайного дерева. Такой ароматизатор нужно хорошо размешать, и он после этого нейтрализует специфический аромат уксуса.

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