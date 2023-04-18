Сколько капсул действительно нужно для одной стирки: правила

Если с дозировкой порошкового или жидкого средства для стирки справиться достаточно несложно – варьировать его можно самостоятельно, то с капсулами могут возникать вопросы. Одной капсулы может казаться маловато для большого количества вещей или очень грязной одежды.

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Поэтому издание Southern Living обратилось к экспертам за объяснением, как правильно определить, сколько именно капсул нужно для стирки? Между тем избыток стирального средства может ухудшить качество очистки ткани и даже повредить машине.

На что обратить внимание при дозировке стиральных капсул?

Прежде всего нужно учитывать, насколько эффективна ваша стиральная машина. Более новые модели требуют меньшего количества воды и электроэнергии и при этом стирают вещи даже лучше. Так что им понадобится меньше любого стирального средства. Принцип прост: чем меньше воды на цикл, тем меньше понадобится мыла, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. В таком случае вам вряд ли придется брать больше одной капсулы на стирку.

Если же у вас старая машина или машина, в которой вы не уверены, найдите инструкцию к ней и прочтите все о том, как она использует ресурсы. Ориентируйтесь уже на эти данные.

Так одна капсула или две?

В любом случае, на небольшой или средний объем стирки, а также для вещей с умеренной степенью загрязнения понадобится только одна капсула. Две придется брать только если стирки много и вещи имеют стойкие пятна или очень загрязнены. При этом такое количество средства уйдет даже в современную высокоэффективную машину.

Как правильно использовать капсулы для стирки?

Капсулы нельзя класть в лоток для стиральных средств. Там они не растворятся должным образом и могут так засорить механизм. Их нужно помещать непосредственно в барабан вместе с вещами.

Если вы положили капсулу в барабан и заметили, что машина образует много пены, это может означать, что внутри устройства скопились остатки стирального порошка или жидкости. И теперь вместе с капсулой они дают слишком много пены. В таком случае машину хорошо будет промыть, запустив средний по длительности цикл без вещей внутри. Также при этом можно добавить в воду небольшое количество белого уксуса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно рассчитать количество стирального порошка.

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