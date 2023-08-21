Символ несокрушимости Украины: Елена Зеленская во время визита в Данию засветила 'особую' брошь. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Данию. Там она встретилась с кронпринцессой Мэри. Вместе они посетили датский Собор Гадерслева, где состоялось богослужение в память о шестилетней Софийке из Чернигова, которая погибла и-за российской ракеты, скинутой на центр города 19 августа.

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Для этого визита первая леди выбрала особенную брошь под названием "Півник" от всемирно известного отечественного бренда GUNIA Project. Снимки из Дании, на которых можно разглядеть образ супруги украинского президента, появились в Telegram-канале Зеленской.

"Собор Гадерслева всего на 200 лет младше Cофии Киевской, он является одним из самых древних и самых известных соборов Дании. Сегодня здесь особая служба, посвященная Украине и украинскому народу. И наряду с украинскими вынужденными переселенцами – кронпринцесса Дании Мэри, известная своими благотворительными проектами и общественной деятельностью. Благодарна ей и всей Дании за этот жест, возможность быть здесь и за ежедневную поддержку и помощь Украине и украинцам", – написала Зеленская под фото.

Для официального визита первая леди выбрала элегантный молочный костюм, состоящий из прямых брюк и приталенного жакета. Авторы наряда – Алена Беттяр и Юлия Богдан из бренда A.M.G. Дополняли костюм замшевые туфли-лодочки коричневого цвета.

Изюминкой образа стала, безусловно, золотая брошь. Она выполнена в форме кувшина-петушка. Точно такое же керамическое изделие было найдено на кухонной полочке в полностью разрушенном оккупантами доме в пгт Бородянка, что на Киевщине. И хотя от когда-то целого жилого здания осталась одна только стена, кувшин в форме петушка продолжал невозмутимо стоять на полке, что сделало его настоящим символом несокрушимости и стойкости всего украинского народа.

На сайте GUNIA Project можно найти эту брошь за 4700 гривен в маленьком размере и за 6400 в большом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская также надела особую брошь, которую изготовил харьковский ювелир Станислав Дрокин и дал ей название "Незабудька". Особенность украшения в том, что оно было сделано из обломка вражеской российской ракеты.

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