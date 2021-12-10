Хочу сегодня поговорить о лишнем весе в интимной жизни.

Стройные и подтянутые женщины и мужчины довольны своей фигурой. Они уделяют больше времени сексуальной жизни и больше реализуют свои сексуальные фантазии чем люди с избыточной массой тела и этот факт доказан учеными. При избыточной массе тела у людей зачастую присутствуют проблемы с гормональной системой. Дефицит эстрогенов, прогестерона и тестостерона приводят к снижению сексуальной активности.

А вот снижение веса всегда ведет к повышенной сексуальной активности, и это можно объяснить.

Видео дня

Кроме проблем с гормонами, избыточная масса тела приводит к ряду психоэмоциональных проблем. Снижаются самоощущение и самооценка, люди избегают секса из-за непривлекательности своего тела.

Так же происходит и при негативном сексуальном опыте — в котором присутствуют стыд и болезненные ощущения. Люди живут ради удовольствия и это естественно. Если его невозможно получить через секс, они пользуются доступным способом — пищей. Так возникает переедание, которое приводит к лишнему весу.

Лишний вес идут рука об руку с низкой самооценкой и формируют порочный круг, в котором одно расстройство проистекает из другого.

Но, если у человека получается похудеть хотя бы на 10 кг, его восприятие мира и себя в этом мире кардинально меняется к лучшему. Он чувствует себя свободнее, увереннее и раскованнее.

Если вы сейчас по каким-то причинам недовольны своей фигурой или стесняетесь своего отражения в зеркале, все это можно легко и быстро исправить.

Радость в жизни нужно активно создавать, а не ожидать в унынии манны небесной.

Ветхозаветные времена прошли, и манна уже не падает, к сожалению.

Для того, чтобы изменить свое тело и то, как вас будут воспринимать окружающие люди необходимо просто начать худеть, а если сложно это делать самому – вы можете обратиться за помощью ко мне и у вас обязательно измениться фигура и жизнь в лучшую сторону.