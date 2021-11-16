В США запустили 6-местный самолет для секса: как он выглядит. Фото

В США частная авиакомпания предлагает пассажирам специальный самолет для занятий сексом во время путешествия. Участникам Mile-High Club предлагают полет мимо живописных мест и полную конфиденциальность.

На сайте компании Love Cloud сообщается, что необычное романтическое путешествие над Лас-Вегасом будет проходить на двухмоторном Cessna 414. Она будет длится 1-1,5 часа.

Одновременно на самолет могут сесть до шести пассажиров. Стоит такое развлечение 2 тысячи долларов

"Мы адаптировали интерьер, чтобы превзойти любой другой самолет в мире", – сказано в тексте.

Действительно, компания разместила на борту огромную кровать с красными атласными простынями, множеством подушек и сердечек. Заявляется, что матрас был выполнен на заказ.

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Кроме того, пассажиры смогут пользоваться беспроводной звуковой и световой системой.

До того, как воздушное судно наберет нужную высоту, гостям придется сидеть пристегнутыми. Через 5-10 минут после взлета пилот объявит, что ремни безопасности можно расстегнуть. После этого пассажиры могут заниматься всем, чем хотят.

"Спальня" отделена от кабины экипажа стеной. Компания обещает, что пилот будет использовать наушники с шумоподавлением.

"После полета вам будут вручены VIP-сертификаты и фотография рядом с самолетом, так что у вас будет открытка, по которой вы запомните свое романтическое приключение", – подытожила пресс-служба компании.

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