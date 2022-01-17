В жизни любого общества сексуальное поведение имеет огромное значение. Оно находит свое отражение в своеобразных обрядах и довольно странных традициях. В этой статье я собрала самые интересные факты о нетрадиционных интимных обычаях народов нашей планеты.

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Ідеали краси

Стародавні японці покривали зуби чорним лаком. "Охагуро" - назва цієї традиції асоціювалась із заміжніми жінками, у яких стійкість фарби на зубах порівнювалась із вірністю чоловіку. У євреїв з Тунісу, сирійців з Дамаска, маврів з Сахари ідеалом краси вважався дуже повний чоловік. Повнота уособлювала багатство і соціальний стан. Жінки в Бірмі штучно збільшували довжину шиї за допомогою металевих обручів. Індіанцям бразильського племені топінамба подобаються лише величезні розміри статевих органів. Чоловіки і жінки збільшували статеві органи усіма можливими способами, підставляючі свої органи для укусів навіть отруйним зміям, павукам та різним комахам для набухання та збільшення розміру.

Полігамія і культ Фалла

У Китаї епохи Ін і Чжоу (друге тисячоліття до н. е.) домінував культ Фалла. Імператори мали велике число жінок: першу дружину, трьох других дружин, дев'ять третіх дружин, 27 четвертих і 81 наложницю. При цьому принижувалась роль почуттів, їх слід було придушувати і підпорядковувати розуму. Китайці критично оцінювали чоловічу мастурбацію, вважалось, що втрата насіння рівносильна втраті життєвої сили. А от до жіночої мастурбації відносились терпимо.

В долинах гірського Тибету у випадку, якщо гостю сподобалася чужа дружина, то вона мала проявити свою гостинність і віддатись йому, бо такою є найвища воля богів. У Монголії господар юрти, гостю пропонував не лише чашку чаю, а й ніч зі своєю дружиною.

Статеві органи в Африці розглядаються як врата життя. Цим пояснюється поширення полігамії й можливість мати декілька дружин. У племені шиллук (Центральна Африка) цар має до 100 дружин. Але це той випадок, коли гарем несе небезпеку для господаря. Якщо дружина звинуватить чоловіка у неспроможності, то йому загрожує не лише повалення з почесного посту, а й смерть у страшних муках.

Згідно з Кораном, сексуальне життя є благо, релігійне діяння. В цій культурі існував договірний тип союзу на певний час. Шиїти розглядали такі стосунки як норму, діти від цих шлюбів визнавалися законними. Кількість дружин залежало від соціального становища чоловіка, його фінансових можливостей, професії, кількості дітей та інше. Жінки, за ісламом, повинні жити в гаремі, слово "гарем" (від турецького Гаріма) означає "заборонене місце". Гарем служив житлом для жінок і дітей, він був недоступний для інших чоловіків. Гареми були відомі ще за 3000 років до нашої ери. Зустрічалися вони в Месопотамії, Персії. Життя в гаремах аж ніяк не було раєм. Його численні мешканки, які ділилися на різні категорії (дружини, наложниці, невільниці), плели постійні інтриги. Сексуальні потреби жінок частіше за все не задовольнялися. Чоловік, як правило, виділяв одну з дружин, з роками він старів, і його сексуальні здібності зменшувалися. А деякі жінки інколи зовсім не мали статевих стосунків.

Гомосексуалізм

Таке поширене явище як гомосексуалізм зустрічається у багатьох культурах. Одна із найвідоміших країн, де одностатева любов вважалась природною, була Греція. Найпоширенішою формою стосунків був зв'язок дорослого чоловіка із хлопцем 12-18 років. У цього навіть виник особливий термін — paiderastia. Заможний грек брав під опіку хлопчика, що сподобався, дбав про нього, оберігав і захищав. Гомосексуалізм часто спостерігався у народах гуахібо, аймара та лахе. В останніх між гомосексуалістами існували шлюби, а мати, що має п'ять синів могла одного з них готувати до виконання жіночої ролі в родині.

Сексуальні відхилення

У індіанців сексуальні відхилення зустрічалися частіше, ніж в інших культурах. Популярним явищем була содомія й оргії, а у інків інцести. Останні прагнули підпорядкувати сексуальну поведінку державному контролю. Їх головним богом був Місяць, в дар йому приносилися діти. Зоофілія була буденним явищем в Перу, при цьому мастурбація засуджувалася. Зраду жінок перуанці суворо карали. Для Єгипту характерним було кровозмішування. Інцести фараонів та аристократів мали сакральне та династичне значення.

Знущання

В деяких культурах, зокрема, африканському племені масаі, проколюють клітор, а народ манди повністю видаляє цей жіночий орган. В Європі кастрували селян з метою навчанню співочому мистецтву. Лише у 1878 заборонили таке жертвопринесення на користь мистецтву. Кастрація була поширеним явищем в Китаї на протязі декількох століть. Статеві органи видаляли серпоподібним інструментом, а нещасних відправляли до імператорського двору. Також відомо, що ісламські гареми охороняли саме євнухи.

Чоловіки племен Південної Африки, щоб не принести потомство у вигляді близнюків, які тут є прообразом гріха, вирізають собі одне яєчко. Деякі племена настільки не довіряють своїм дівчатам, що у дитинстві зашивають їм піхву. Нитки знімають лише напередодні весілля. Полінезійську наречену позбавляли цноти друзі нареченого спочатку кам'яним ножем, а потім звичайним способом.

Любов та вірність

Полігамія в ісламі має давні витоки, але серед відомих представників Іслама є ті, хто повністю присвячував життя одній жінці. Магомет одружився у віці 26 років на своїй господині Хадіі, яка була багатою вдовою, старшою за нього на 15 років. Шлюб цей виявився щасливим і тривав 26 років. Магомет був вірний своїй дружині навіть після її смерті. Тільки через декілька років зміг знову одружитись.

Індуїзм вчить, що знання про любов і секс має божественні витоки. Однією з таких установок є принцип сексуальної насолоди як блага, цінності. Жінки, згідно з індуїзму, більш сексуальні, ніж чоловіки, здатні до більш широкого діапазону сексуальних переживань. Цінується здатність довести жінку до оргазму, а секс під час менструації вважається сакральним.