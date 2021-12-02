Стало известно, как поступали с некрасивыми девушками на вечеринках основателя Playboy Хью Хефнера

Журналист Рассел Миллер, бывший частым гостем на вечеринках Хью Хефнера заявил, что в особняк приглашали исключительно красивых девушек. Если же в доме оказывался кто-то, кого владелец считал не слишком привлекательным, персонал держал ее подальше от основателя Playboy.

Рассел также рассказал, где искали девушек и почему гости всегда с восторгом рассказывали о посещении дома Хью. Оказалось, что за красивой картинкой не было ничего особенного, передает слова Миллера Daily Star.

По словам журналиста, Хефнер всегда соблюдал фундаментальное правило, которое сам придумал. Он считал, что на хорошей вечеринке женщин должно быть вдвое больше чем мужчин.

Выполняя прихоти миллионера, персонал часто наведывался в кампусы местных университетов, чтобы пригласить студенток на мероприятие. Стоит отметить, что выбирали только красивых девушек.

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Если в особняке появлялась гостья, которую Гефнер счел непривлекательной, персонал получал указание держать ее подальше от глаз владельца дома. Из-за этого многие девушки не возвращались в дом во второй раз.

"Если, не дай Бог, в дом попала не особо привлекательная девушка, а их предварительно проверяли, чтобы убедиться, что они добились необходимого уровня привлекательности, то персонал получал инструкцию держать ее подальше от Хефнера", – рассказал журналист.

Рассел также вспомнил, что не каждая вечеринка походила на то, как ее описывали гости. Обычно присутствовавшие просто сидели в зале, едя бутерброды, пока на горизонте не появлялся основатель журнала.

"Ничего особенного обычно не происходило. Мы сидели в большом зале, люди жевали бутерброды, которые предоставила кухня, и пили. Было скучно", – признался он.

Миллер считает, что Гефнер создавал иллюзию веселья, чтобы скрыть свою нелюдимость. Это также доказывает факт, что секретарша Хью всегда просила гостей с восторгом рассказывать о вечеринке.

OBOZREVATEL рассказывал историю экс-модели Playboy, которой пришлось целый год пожить под одной крышей с владельцем особняка. Она рассказала, что "зайчикам" нужно было соблюдать суровый комендантский час, а на вечеринках спать со звездами.