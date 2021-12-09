Что может сделать мужчина для улучшения сексуальный жизни в паре?

Особенно если тебе, мужчина, за 40 лет.

Самое простое и самое сложное - это поддерживать физическую форму с помощью спортивных упражнений, здорового питания, отказа от регулярного курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Когда мужчина меняется внешне в худшую сторону, он выходит из образа сексуального объекта и начинает становиться неинтересным любовником для своей половинки.

Потому следить за внешностью, стрижкой, гигиеной, одеждой и т.д - это очень важно. Иначе не успеете моргнуть, как ваша женщина заведет роман с тренером по фитнесу или учителем йоги.

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Важно соблюдать регулярность сексуальной жизни.

Ни в коем случае не надо отказываться от близости, потому что лень напрягаться и хочется на диване полежать с пивком. Если диван соблазняет больше, чем женщина, нужно объявить войну дивану, потому что в другом случае - это сексуальное самоубийство!

Также, это верный путь к преждевременному старению! Отказ от половой жизни ведет к усилению энтропии и увяданию в организме.

Что еще нужно делать обязательно?

Конечно же сдавать необходимые анализы крови и другие анализы важные для вашего здоровья. Регулярно, для профилактики, посещать уролога, хотя бы раз в год.

Ну и вот, только сейчас, доходим до самой половой жизни.

Здесь важно применять разнообразные техники, позы, стили и сценарии. Не обязательно постоянно. Рутинный секс - тоже секс и очень важен в длительных отношениях. Но и страстный секс должен быть!

Часто с возрастом предпочтения партнеров меняются. Нужно по новому открывать свои сексуальны желания и что заводит вас и вашего партнера в сексуальной жизни. Много измен и развал отношений происходи из-за того, что пара не побеспокоилась о том, чтобы наладить новую половую жизнь в старых отношениях.

Что еще, дорогой друг?

Заботиться в сексе нужно не только о своем эго, но и о потребностях женщины, чтобы ей было интересно в этом участвовать и чтобы она в будущем не отказывала, поскольку ей скучно делать одно и то же из года в год. Помни, что либидо твоей подруги неуклонно растет, когда у тебя падает.

Потому если у нее нет регулярного секса с тобой, или он скучен, то у нее уже есть или скоро будет секс с кем то еще.

Поможет сексуальной жизни и взятие, тобой сильным, на себя части домашней работы, чтобы у жены оставалось время и силы на секс, на свое здоровье и красоту и чтобы чувство благодарности, надежности и покоя укрепляло ваши интимные узы.

Держитесь, мужики!