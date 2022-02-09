Секс-эксперт развенчала главный миф о мужчинах и сказала, как часто нужно заниматься сексом
Эксперт по сексу и отношениям Надя Бокоди развеяла миф, который гласит о том, что мужчины всегда хотят близости. По ее словам, есть пары, у которых занятие любовью происходит несколько раз в год.
В колонке для News.com.au специалист написала, что ее подруга занимается сексом с парнем только раз на два месяца. При этом партнер большего количества близости не требует. В то же время женщина пожаловалась, что не может жить без интима.
"Мы привыкли верить, что мужчины всегда хотят секса. Подразумевается, что сильное либидо является синонимом мужественности. Это проблематично по ряду причин, не в последнюю очередь из-за того, что оказывает чрезмерное давление на мужчин, заставляя их быть гиперсексуальными, и предполагает, что те, кто не достигает этого, каким-то образом не соблюдают кодекс мужественности", – утверждает Бокоди.
По ее словам, нет такого утверждения, как "здоровое" количество секса. В среднем пары занимаются любовью раз в неделю. И это нормально, как и то, что другие только несколько раз в год.
Сама по себе проблема заключается в другом – когда партнеры не могут договориться и возникает конфликт.
"Сексуальное желание не фиксировано: это происходит на спектре. У кого-то его много, у кого-то очень мало, а то и вовсе нет", – заключила эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, есть четыре альтернативных метода, чтобы получить удовольствие, если в сексе что-то пошло не так.