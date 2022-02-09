Похож на седло. Американка искала в подвале рождественские украшения, а нашла "вибратор 1960 года"

Американка МакКайла Пинскер прожила вместе с супругом в доме четыре года и однажды случайно нашла в подвале "вибратор 1960-х годов". Женщину наткнулась на странную вещь, когда доставала рождественские украшения.

Как пишет Daily Star, Пинскер сообщила об этом в Facebook (пост видно только друзьям). По ее словам, предмет не похож на обычную секс-игрушку, а скорее на седло. Он имеет мягкий изгиб, чтобы кто-то мог сидеть сверху, металлическую ручку и толстые соединительные провода.

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В сети изделие описали как "массажер 1960-х годов". А также добавили, что раньше такие вещи были под строгим запретом.

Американка призналась, что они с супругом не знают, что сделать с такой находкой. Пара даже подумывала, чтобы подарить ее кому-то на Рождество.

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