Ученые долго искали точку G у женщин и не нашли ее, хотя есть достоверные свидетельства, что процесс поиска понравился как исследователям, так и подопытным. Возможно, именно полученное удовольствие натолкнуло ученых на поиск другой точки в другом месте.

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А саме, в корі головного мозку жінки (так! да! нарешті вчені визнають, що жіноче лібідо в голові, а не в гормональних аналізах).

20 грудня 2021 року в The Journal of Neuroscience опублікували дуже-дуже цікаву роботу, про пошук ділянки мозку, яка реагує на збудження клітора.

Соматосенсорна кора - це така область мозку, яка загалом розпізнає дотик, але в цій ділянці, як в дитячому калейдоскопі з різних кольорових скелець, є окремі ділянки, що відповідають за тактильну стимуляцію різних ділянок тіла. Вчені десятиліттями намагались знайти те саме скельце, яке відповідає за ділянку клітора, але отримували суперечливі результати. То й не дивно, бо якщо ви в дитинстві дивились в каледоскоп на світло, то бачили, як дрібний рух рукою, повністю змінював картинку в окулярі. Щодо "точки оргазму" виявилось майже те саме. Сексуальні переживання у кожної жінки різні і розташування відповідної сенсорної зони виявилось різною.

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Товщина цієї ділянки у кожної піддослідної жінки була різною, і залежала від частоти статевих контактів та кліторальної стимуляції. Автор в сторону: я давно стверджувала, що "оргазм" можна прокачати регулярними тренуваннями.

Результати, які опубліковані тут: http://surl.li/biezb дадуть можливість дізнатись нове про здоровий секс, про лікування наслідків насильства та сексуальної дисфункції.

Регулярна стимуляція клітора в режимі, який підходить конкретній жінці, а не уколи в піхву (сцена насилля та брутальної лайки) зроблять ваш оргазм неповторним.

Ваша Доктор Наташа.