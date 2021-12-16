Он не устоит: самое сексуальное белье на Новый год 2022

Красивое нижнее белье творит с каждой девушкой настоящие чудеса: делает увереннее в себе и, конечно же, сексуальней и желанней. Разве приближающиеся зимние праздники не повод порадовать себя новым комплектом? Кружевные бра, соблазнительные корсеты и тоненькие чулки, одетые в новогоднюю ночь, обещают приносить удачу в любви на протяжении всего года.

OBOZREVATEL сделал подборку сексуального белья от известных брендов, которое обязательно вдохновит девушек на покупку нового комплекта. А замужние женщины или дамы в отношениях удивят своего избранника соблазнительным образом.

Agent Provocateur

Знаменитый британский бренд нижнего белья, основанный в 1994 году, является одним из самых престижных в своем сегменте. Нежное кружево, блестящий шелк и дерзкая сетка из новой коллекции не оставят равнодушными потенциальных покупательниц.

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Intimissimi

Присмотритесь к ажурным боди от этого бренда. Не бойтесь экспериментировать с цветами, узорами и стилем. В этом сезоне снова актуален ретро. Мелкий горох на кружевной красной или черной ткани будет выглядеть просто, но в то же время соблазнительно и элегантно.

La Reine

Украинский производитель смело может конкурировать с именитыми мировыми брендами. Обратите внимание на детали и яркие оттенки. La Reine использует исключительно натуральные ткани, поэтому любительницы японского шелка, тончайших кружев шантильи и хлопка могут присмотреть себе комплект из новой коллекции в магазинах компании.

Fox Lingerie

Всегда с шиком и по-праздничному. Этот отечественный бренд, пожалуй, один из самых подходящих для новогодней ночи. В новой коллекции можно найти много корсетов черного и бежевого цветов, украшенные стразами и драгоценными камнями. А для сторонников ажурных маневров найдутся комплекты с необычными бра и трусиками.

La Perla

Еще один итальянский бренд в списке. И это не удивительно. Комплекты из новой коллекции не похожи на остальные – к женственности добавилась дерзость и смелость. По-прежнему в магазинах можно найти шелковые бюстгальтеры пудровых оттенков и глубоких черных, зеленых и синих цветов с ажурными цветочными вставками.

Ранее OBOZREVATEL писал, какой образ подобрать для празднования Нового года-2022. Идеально подойдут наряды с перьями, бахромой, рукавами-буфами, платья с фигурными или глубокими декольте, мини, асимметричные, классические ансамбли, считают эксперты.