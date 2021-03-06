Как стать желанной для мужчины: действенные методы от психолога

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Психология
1,2 т.
Психолог рассекретила, как всегда оставаться желанной

Любой девушке хочется оставаться желанной для своего мужчины. На этот случай существуют маленькие хитрости, использование которых точно не навредит отношениям.

Психолог, сексолог и соведущая проекта "Эксы" Наталья Ежова раскрыла секрет, как стать желанной для избранника. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Начну с прописной истины: чтобы "он" кайфовал от тебя, ты сама должна кайфовать от себя. Нам всегда нужно то, что нужно другим. А как мы можем быть нужны другим, если не нужны самим себе? Заботьтесь о себе, делайте мини-презенты, балуйте себя. Тогда и мужчине захочется сделать для вас то же самое", – объяснила специалист.

Кроме того, есть определенные правила, которые не стоит нарушать:

Ухоженный внешний вид совсем не означает яркий макияж или короткое платье. Речь идет о вымытых волосах, чистой обуви и одежде, аккуратном маникюре.

Хороший парфюм оставит в воздухе легкий приятный аромат, что точно притянет внимание мужчины к вам.

Наталья Ежова рассказала, как оставаться желанной

"Не забывай о красивом нижнем белье. Когда у тебя все стильно даже под одеждой, внутреннее ощущение меняется в лучшую сторону. Когда ты будешь знать, что все идеально, у тебя буквально вырастут крылья", – резюмировала Наталья.

Ранее OBOZREVATEL писал, в чем разница между женской и мужской логикой. Если мужчины более внимательны и менее эмоциональны, то женщины абсолютно наоборот. Психолог реалити "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова рассказала об этом подробнее.

людиженщиныОтношенияПсихология