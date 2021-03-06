Как стать желанной для мужчины: действенные методы от психолога

Любой девушке хочется оставаться желанной для своего мужчины. На этот случай существуют маленькие хитрости, использование которых точно не навредит отношениям.

Психолог, сексолог и соведущая проекта "Эксы" Наталья Ежова раскрыла секрет, как стать желанной для избранника. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Начну с прописной истины: чтобы "он" кайфовал от тебя, ты сама должна кайфовать от себя. Нам всегда нужно то, что нужно другим. А как мы можем быть нужны другим, если не нужны самим себе? Заботьтесь о себе, делайте мини-презенты, балуйте себя. Тогда и мужчине захочется сделать для вас то же самое", – объяснила специалист.

Кроме того, есть определенные правила, которые не стоит нарушать:

Ухоженный внешний вид совсем не означает яркий макияж или короткое платье. Речь идет о вымытых волосах, чистой обуви и одежде, аккуратном маникюре.

Хороший парфюм оставит в воздухе легкий приятный аромат, что точно притянет внимание мужчины к вам.

"Не забывай о красивом нижнем белье. Когда у тебя все стильно даже под одеждой, внутреннее ощущение меняется в лучшую сторону. Когда ты будешь знать, что все идеально, у тебя буквально вырастут крылья", – резюмировала Наталья.

Ранее OBOZREVATEL писал, в чем разница между женской и мужской логикой. Если мужчины более внимательны и менее эмоциональны, то женщины абсолютно наоборот. Психолог реалити "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова рассказала об этом подробнее.