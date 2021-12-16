Модель решила встретить Новый год оргией, чтобы наверстать упущенное за пандемию. Фото интернет-звезды

32-летняя американская интернет-модель Эми Куппс планирует отпраздновать Новый 2022 год, устроив секс-вечеринку. "Профессиональная любовница" пожаловалась, что большую часть пандемии ей пришлось провести в своей спальне одной, и теперь она хочет "наверстать упущенное".

Звезда OnlyFans из Северной Каролины (США) рассказала, что в канун Нового года забронирует номер в отеле, куда пригласит группу друзей – и мужчин, и женщин. Как передает Daily Star, "билеты" на оргию также могут получить самые активные подписчики модели.

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Эми ранее заявляла, что у нее было небольшое количество партнеров. Женщина сказала, что хочет получить больше опыта, а также обуздать свое постоянно растущее либидо.

"COVID-19 и изоляция серьезно ухудшили мою личную жизнь, и с тех пор, как она [изоляция] была отменена, я наверстываю упущенное", – заявила Эми.

Блогер призналась, что в этом году она пережила разрыв со своим бойфрендом. Интернет-знаменитость отметила: ей было сложно ни с кем не встречаться и не заниматься сексом.

По словам звезды OnlyFans, секс-вечеринка для нее – это лучшее окончание года. Этот пункт был в списке новогодних желаний Эми и она хочет поскорее вычеркнуть его.

"Я буду приглашать мужчин и женщин. Планирую снять хороший номер в отеле с джакузи, ванной и огромной кроватью. Я еще не уверена, кто именно будет в списке гостей, но одно можно сказать наверняка: я никогда раньше не была такой возбужденной", – сказала модель.

Она добавила, что немного нервничает перед вечеринкой. "Но мы живем только один раз, верно?" – спросила американка.

Интересно, что раньше Куппс работала учительницей, но ее уволили с преподавательской работы после того, как школа узнала о взрослом контенте модели на OnlyFans.

Эми пошутила, что может пригласить на оргию и своих бывших коллег. "Они учителя, им нужно немного повеселиться, и они уже говорили мне, что посещают мою страницу", – сказала она.

Всего гостей, как планирует интернет-звезда, будет 10-15. "Надеюсь, если все пойдет хорошо, это может стать традицией для всех знаменательных дат – Пасхи, Дня Благодарения…" – заявила модель.

В то время американка планирует провести Рождество в сдержанном стиле. В этот день она хочет встретиться с семьей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эми Куппс рассказала о нетипичном поведении мужчин, которое сигнализирует о том, что он завел любовницу. Среди таких признаков, по мнению модели, чрезмерное увлечение личной гигиеной, забывчивость, перемена стиля, "охрана" телефона и др.