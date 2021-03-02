Развенчан главный миф о мужской потенции

Проблемы с эрекцией у мужчин вызывает не просмотр порно, а чувство тревоги и беспокойства.

Об этом рассказал профессор и эксперт в области сексологии Ари Такман, сообщает научный журнал Psychology Today.

Ученые не нашли доказательств распространенному убеждению, что просмотр порно способствует развитию у мужчин эректильной дисфункции.

По словам экспертов, проблема заключается в том, что общее понимание эректильной функции полностью упускает из виду всю сложность сексуальности, отношений, эмоциональной уязвимости и социальных ожиданий у мужчин. Простыми словами, просмотр порно – это больше про эффект плацебо. То есть, мысль о том, что после просмотра порнографии может появиться эта проблема, вызывает беспокойство, которое уже напрямую связано с эрекцией.

Также лучший способ убить эрекцию – это неуверенность в себе, переживания о незапланированной беременности или инфекциях, передаваемых половым путем. Ученые уверяют, что если вы чувствуете тревогу, то вам не следует заниматься сексом – вам следует заняться тем, что вызывает у вас эти тревожные мысли.

Также следует избавиться от неправильных ожиданий, которые навязаны тем же порно или обществом.

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