22 совета от сексуального психолога на 2022 год:

1. Попробуйте что то новое. Не скучно? 22 года, одно и тоже?

2. Не сравнивайте себя и партнёра с тем что было раньше

3. Хороший секс - "грязный" секс. Не забывайте об этом.

4. Измените свое мировоззрение: "секс" не равно "проникновение"

5. Испытывайте хоть иногда совместный оргазм. Даже если будут нужны "вспомогательные" средства

6. Не закрывайте глаза "во время этого". Это помогает концентрироваться на партнёре и создавать "положительный якорь" на фоне специфических гормонов

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7. Помните о регулярности! Регулярный секс - это хорошо. И для здоровья, и для отношений

8. Примите то факт, что периодические колебания либидо и эрекции-это нормально

9. Целуйтесь! Исследования говорят о том, что это положительно сказывается на сексуальной жизни

10.Запомните! Секс - это весело.

11.Научите партнера как прикасаться к себе

12.Танцуйте с партнёром, всегда когда есть такая возможность

13.Не бойтесь издавать звуки во время занятия любовью

14.Используйте техники прикосновений, что бы быть ближе друг другу. Например, массаж без рук.

15.Сохраняйте энергию для партнера

16.Примите во внимание, что оргазм не является всегда обязательной частью программы

17. Научитесь принимать для того, чтобы научиться доставлять удовольствие

18. Старайтесь приблизиться к максимальному возбуждению ДО того, как перейдете к физическим ласкам. "Холодное возбуждение" часто приводит к неприятным ощущениям после секса

19. Ходите на свидания друг с другом

20.Выработайте привычку говорить партнёру каждый день хорошие слова

21.Выделяйте для партнера минимум 10 мин в день, целенаправленного и поддерживающего общения

22.Наконец... наконец, поверьте! - размер не имеет значения

Счастья вам, котики и удовольствий в Новом Году.