Самые распространенные болезни домашних растений и как с ними бороться

Комнатные растения, как и садовые культуры, тоже подвержены различным заболеваниям. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала о самых частых из них и как с ними бороться.

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Как отмечают "Белновости", естьнесколько видов болезней у растений. И к каждой из них нужен свой подход.

Антракноз

На листе образуются желтые пятна с черной точкой. Первое что нужно сделать – это удалить пораженные листья. После чего необходимо опрыскать растение 4-процентным раствором бордоской жидкости.

Мучнистая роса

Если на листьях появились белые пятна, которые легко стереть, вероятнее всего это мучнистая роса. Поврежденные листья стоит удалить и обработать растение 1-процентным раствором бордоской жидкости.

Ржавчина

Как наиболее яркий симптом этой болезни, на нижних частях листьев начинают появляться небольшие наросты коричневого цвета. Пораженные листья и побеги обязательно удалите, а для обработки используйте любой препарат фунгицидного действия.

Серая гниль

Это грибковое заболевание, которое проявляется в виде серого пушистого налета. Если область поражения небольшая, обработайте эти места растолченной золой или мелом. Если растение сильно пострадало, используйте фундазол согласно инструкции.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие комнатные растения запрещено ставить на подоконник. Там они могут погибнуть за считаные дни.

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