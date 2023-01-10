Ремня не нужно: как сделать, чтобы мешковатая одежда идеально села по фигуре. Лайфхак

Покупая мешковатую одежду, которая дарит ощущение тепла и уюта, мы часто не учитываем тот факт, что такие фасоны могут сделать фигуру менее привлекательной, а сам образ лишить эффектности. Модная блогерша из Нью-Йорка Лорен Вулф, известная своими советами о стиле и образе жизни, поделилась необычным лайфхаком, который поможет раз и навсегда решить эту проблему.

Видео дня

Модным трюком Вулф поделилась в одном из своих видео для TikTok. Она подчеркнула, что для реализации этого лайфхака девушкам не понадобится ремень, ленточка или шнурок (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Моя мама научила меня пару лет назад одному трюку, который я всегда использую. И это... зубная нить!" – комментирует свой ролик fashion-инфлюенсер.

Перед камерой Вулф предстает в объемном платье-свитере белого цвета, которое она сочетает с трендовыми черными казаками до колена. Затем она достает зубную нить, отрезает небольшой ее кусок и обвязывает вокруг талии, после чего немного выпускает верхнюю часть платья. Как результат – акцент на утонченность фигуры и более интересный аутфит.

Такой же фокус блогерша провернула с платьем светло-коричневого оттенка.

В комментариях интернет-пользователи, которые уже проверили эффективность этого лайфхака, оставляли: "Мамы никогда не посоветуют плохого", "Это очень удобно и незаметно", "Блестяще".

Как писал OBOZREVATEL, ранее fashion-инфлюенсер Клаудия Морейра показала модный трюк с шарфом, который позволит избавиться от шапки, но при этом сохранить тепло даже в самую холодную погоду. Как выглядеть стильно и элегантно при помощи этого лайфхака – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!