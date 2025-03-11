Развеиваем сомнения: 5 мифов о натуральной косметике

В Украине и мире все популярнее становится тренд на натуральную косметику. Согласно исследованиям, 50% украинских женщин выбирают уходовые средства исходя из их состава. Порой надпись "натуральная косметика" действует как магнит, а иногда вызывает вопросы и сомнения. Разберём 5 мифов о натуральной косметике вместе с Надеждой Дилай – микробиологом, кандидатом фармацевтических наук и основательницей бренда ED Cosmetics.

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Миф №1. Натуральная косметика на 100% состоит из природных ингредиентов

Натуральной считают косметику, в основе которой природные ингредиенты. Они могут быть растительного, минерального или животного происхождения (добытые без вреда для животных). Также в косметике могут использоваться синтетические стабилизаторы. Они нужны для того, чтобы улучшить эффективность и текстуру продукта, продлить срок его годности. В ED Cosmetics существует правило: используем натуральное там, где это необходимо и уместно. Качественная натуральная косметика – это сочетание природных компонентов с эффективными химическими формулами.

Миф №2. Натуральная косметика – это то же самое, что и органическая

Органическая косметика является подвидом натуральной, но между ними есть разница.

Натуральная косметика Органическая косметика Содержит ингредиенты природного происхождения: растительные экстракты, натуральные масла, гидролаты и другие. Ингредиенты получают из органического продуктов, выращеных без химических удобрений, пестицидов или ГМО. Возможное использование до 5% синтетических веществ. Использование синтетических веществ запрещено или строго ограничено. Упаковка не имеет значения. Под контролем всё: компоненты, процесс производства, упаковка.

Косметика с натуральным составом должна иметь сертификаты и гигиенические заключения. Например, каждый ингредиент средств ED Cosmetics проходит обязательную сертификацию в Украине и Европе.

Миф №3. Такую косметику делают дома на кухне

У косметических средств домашнего приготовления нет гарантии эффективности. Существует риск бактериального загрязнения или аллергических реакций из-за неправильного хранения, нарушения пропорций.

Безопасную и еффективную натуральную косметику изготавливают в профессиональных лабораториях. Она проходит контроль качества, дерматологическое тестирование, у неё стабильная формула. У ED Cosmetics есть собственная лаборатория для разработки формул, проведения исследований и анализов. Эффективность и безопасность средства невозможно подтвердить "на кухне" – для этого понадобится профессиональное оборудование и особые условия.

Миф №4. Растительные компоненты безопасны, поэтому подходят каждому

Натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, экстракты трав или фруктовые кислоты, могут вызывать аллергию у обладательниц чувствительной кожи. Это зависит от индивидуальной реакции организма, а также от концентрации компонентов. Некоторые природные ингредиенты, например экстракт мускатного ореха, в больших дозах может быть токсичным. Проработанная формула и правильные пропорции – залог безопасности средства.

Миф №5. Все витамины можно получить из еды, поэтому нет смысла в "витаминизированных" кремах

Сбалансированное питание действительно играет важную роль для здоровья кожи, но, к сожалению, этого недостаточно. В ED Cosmetics есть линейка с экстрактом чёрной икры. Учитывая, что витамины и минералы поступают к коже по остаточному принципу, вам пришлось бы съесть больше килограмма икры, чтобы получить то же количество полезных веществ, что содержится в креме.

Осознанный выбор натуральной косметики требует внимания к деталям. Поэтому хорошенько изучайте состав, следите за сроком годности и будьте внимательны к бренду.