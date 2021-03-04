Пять самых роковых женщин по знаку зодиака

Всегда будут женщины, ради которых мужчины готовы на все, посвящают им стихи и завоевывают страны. Чаще всего такие дамы встречаются среди Скорпионов, Львов, Дев, Стрельцов и Водолеев.

Чем представительницы этих знаков зодиака так притягивают сильный пол, пояснила астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Скорпион

Рожденные под этих знаком женщины чувственные, любвеобильные, но в то же время коварные и хитрые. Они знают, что обладают природным магнетизмом, поэтому один взгляд выразительных глаз женщины-Скорпиона способен пленить мужчину. Они привыкли одеваться ярко и так, чтобы выделяться на фоне других. Поэтому рядом с ними избранники ощущают себя покорителями самых высоких вершин. И если сильный пол думает, что это он добился расположения такой роскошно дамы, это вовсе не так. Обычно женщина-Скорпион сама выбирает понравившегося мужчину и завлекает его тонкой игрой.

Лев

Львицы красиво одеваются, красиво говорят и отлично выглядят. Уверенные в себе женщины, рожденные под этим знаком зодиака, выбирают и мужчин себе под стать. Таких же ярких и состоявшихся. Львицы обожают играть в кошки-мышки, накал страстей и пучину эмоций. Любят, чтобы их ревновали и добивались. Но нередко получил желаемое теряют всякий интерес.

Стрелец

Обратив свое внимание на определенного мужчина, такая женщина будет долго изучать его вкусы, чтобы всем свои видом показать – вот я, та самая твоя единственная. Стрельцы готовы сделать все, чтобы покорить достойного. Но завидев на горизонте кого-то более сильного и еще не покоренного ею, женщина-Стрелец перестанет подстраиваться под старого избранника и начнет расставлять сети на нового.

Дева

Такие дамы обладают природной женственностью и элегантностью, поэтому мужчин к ним влечет. Они очаровываются мягкостью, сдержанностью и рассудительностью. Даже если мужчина им понравился, не будут показывать этого, оставаясь внешне холодными. Но прекрасно осознавая, что такая загадочность обязательно заинтересует кавалера.

Водолей

Любят во всем получать только лучшее, поэтому мужчинам бывает сложно им угодить. По этой причине женщину-Водолея вряд ли заинтересует скупой и не желающий расти человек. Она отдаст предпочтение не только умному, но и тому, кто будет баловать ее и делать постоянно сюрпризы. А не получив желаемое, пойдет искать более выгодную партию.

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