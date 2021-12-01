Всемирно известный коуч назвал два слова, мешающие достичь успеха

Серийный предприниматель Митчел Харпер, на счету которого создание пяти компаний, принесших ему более $200 млн, назвал два слова, которые мешают достичь успеха. Большинство людей говорит их себе едва ли не каждый день. Скорее всего, вы тоже.

Слова влияют на наше сознание намного сильнее, чем мы можем себе представить. Один неверный глагол способен отвернуть человека от мечты или наоборот настроить его на грандиозный успех. Харпер назвал местоимение и союз, которые работают как пусковой механизм для страха, тревоги и беззащитности, пишет Лайфхакер.

Что, если...

Вопрос, начинающийся с этих слов, мы каждый раз задаем себе на старте чего-то нового. А что, если не получится? Что, если я не смогу? Что, если все будут смеяться? Что, если я все потеряю?

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Из-за этих двух крошечных слов люди отказывают себе в мечте переехать в другой город, открыть бизнес или даже просто заговорить с кем-то.

Избавляемся от влияния слов через фильтры.

Остановить действие разрушительных слов реально. Для этого необходимо "пропустить" свои страхи через фильтры. Представим, что вы решаетесь уволиться с работы, чтобы запустить собственный стартап. Задайте себе три самых пугающих вопроса и дайте на них четкие ответы.

1. Что, если ничего не получится?

Придется искать новую работу.

Придется оправдываться перед инвесторами.

Придется нести ответственность за убытки.

2. Каковы реальные шансы провалиться?

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3. Что нужно сделать, чтобы снизить риск провала?

Нужно создать финансовую подушку, которая поможет продержаться первое время.

Нужно перейти в режим экономии и использовать для старта собственный капитал.

Объясните себе и партнерам, что первое время результаты могут быть не такими, как вы рассчитывали, но усердная работа и уверенный настрой помогут получить желаемое.

Каждый последующий раз, когда перед принятием важного решения, которое может изменить вашу жизнь, в голове будут появляться "что" и "если" – сделайте паузу. Откройте заметки в телефоне или возьмите блокнот, выпишите свои страхи, оцените свои возможности, сравните шансы на провал и успех. Но ни в коем случае не отказывайтесь от мечты из-за боязни потерять все. Не зря говорят, что лучше попробовать и пожалеть один раз, чем не попробовать и жалеть всю жизнь.

Для справки:

Митчел Харпер – предприниматель-самоучка. Он помогает бизнесам становиться более успешными. В 2009 году стал соучредителем компании Bigcommerce, а в 2015-м основал PeopleSpark.

Bigcommerce – лидирующая платформа для электронной коммерции, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, оптимизацию поисковых систем, хостинг, маркетинг и безопасность для малых и корпоративных предприятий.

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