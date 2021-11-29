Мечта об идеальном партнере – одна из самых вредных. Идеал – это то, чего нет в реальности. Если вы решили, что вам нужен идеал – вы обречены на одиночество.

Часто такая мечта возникает в отсутствие опыта наблюдения за хорошими отношениями взрослых в детстве. Отношений, в которых двум неидеальным, земным людям удается путем постоянной совместной работы создать атмосферу, в которой безопасно и комфортно жить. И им самим, и их детям.

К сожалению, такая модель отношений встречается в жизни достаточно редко. Тогда с раннего детства ребенок обречен наблюдать за постоянным столкновением двух самых дорогих людей, не научившихся слышать и слушать, понимать и поддерживать друг друга. Остающихся одинокими – даже в браке…

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Такой пример не вдохновляет, и его не хочется повторить в собственной жизни. Ребенку остается искать пример в другом месте, зачастую – далеко от реальности, в мире грез и сказок.

Выходя за пределы родительской семьи, мы тоже нечасто видим примеры здоровых отношений. Массовая культура тиражирует все новые варианты сказки про Золушку, дождавшуюся своего Принца. О котором к завершению сказки мы (вместе с Золушкой) знаем только то, что он отличается приятной внешностью, заметной инфантильностью, умеет скучать, танцевать, флиртовать с красавицей-незнакомкой и раздавать приказания своим слугам.

Какой из этого персонажа получится муж и отец – большой вопрос.

Много вопросов есть и по поводу самой Золушки. Есть ли основания считать, что она готова к обязанностям Принцессы и в будущем – Королевы? Готова к задачам, которые пришлось решать той же Кейт Миддлтон? Есть ли у нее образование и навыки отстоять себя и свои границы в общении, стать равной в королевской семье? Найти общий язык с Принцем и не допустить повторения собственной истории с их общими детьми? Сможет ли Золушка воспитать детей без комплекса Жертвы?..

Ох, не просто так большинство сказок о любви заканчиваются свадьбой.

А как в реальности? 2 человека встречаются. Вначале происходит проверка их биологической совместимости как потенциальных родителей. Если Природа одобряет этот вариант, то одаривает пару мощным коктейлем гормонов, которые обеспечат притяжение друг к другу, основанное на сексуальной составляющей. Ты смотришь на партнера сквозь розовые очки: недостатки выглядят милыми и незначительными, достоинства – грандиозными.

Еще один фактор – мнимая схожесть партнера с идеалом. Достаточно мелочи: особенный взгляд, движение, удачная фраза. В период ухаживаний люди демонстрируют партнеру лучшую версию себя. И надеть на живого человека маску идеала становится еще легче. Дальше каждый рисует свою картинку идеального будущего, имеющую мало общего с реальным человеком и ситуацией.

Наконец, Природа и иллюзия добились своего: происходит секс.

Контакт с реальностью возвращается через какое-то время после хэппи-энда. Влюбленность конфетно-букетного периода разбивается о пресловутый быт (под которым понимают неумение уживаться с незнакомым для тебя человеком). О такой "любви" говорят, что она длится 3 года. С точки зрения Природы, этого срока достаточно для того, чтобы зачать и родить ребенка, а также совместно дорастить его до возраста минимальной автономии от матери.

Розовый фильтр на очках тает, и вчерашние влюбленные начинают видеть друг друга настоящих. Им сложно поверить в происходящее, каждый пытается удержать ускользающую иллюзию. Но разница между мечтой и реальностью становится слишком большой, чтобы ее игнорировать.

И в один прекрасный день ты просыпаешься в постели с незнакомцем, уставшим изображать лучшую версию себя. Да и ты больше не видишь смысла и не имеешь сил притворяться Прекрасной Принцессой.

Приходит разочарование. Злость. Обида. Маленькие милые недостатки вчерашнего Принца вырастают в разы и причиняют настоящие страдания.

На этом этапе многие пары расстаются. Некоторые продолжают совместную жизнь в силу реальной или кажущейся необходимости выполнять взятые на себя обязательства: ипотека, дети, клятва перед алтарем. Нередко такая жизнь становится невыносимой.

Ты ощущаешь себя обманутым в своих самых светлых ожиданиях. Разочарованным в жизни и в любви.

Подобные истории повторяются в жизни человека по нескольку раз, укрепляя разочаровывающий опыт.

Изначально такие отношения были построены на песке. Их фундамент– иллюзия об идеальном партнере и секс. Маловато для прочного дома под названием "семья".

Идеальный партнер – это тот, кто будет меняться по моему желанию, принимая меня такой (таким), какая (какой) я есть. Потому что у меня нет опыта, позволяющего поверить в возможность взаимного принятия, преодоления конфликтов, терпения, развития.

Мы живем в неидеальном, но прекрасном мире. И каждый человек – неидеален, но прекрасен. Проживая свою жизнь, каждый раз мы поступаем наилучшим из доступных для нас вариантов.

Да, наши основные программы записываются в детстве. Но мы сами своими поступками определяем свою жизнь.

Вместе мы можем получить опыт, который невозможен в одиночестве. Делая выбор в пользу союза, а не одиночества, стоит дать себе время, чтобы увидеть, кто перед тобой. Совпадают ли ваши цели и ценности. Дав себе время и на то, чтобы сравнить слова и поступки. Убедиться в собственной готовности учиться, меняться, договариваться, принимать человека таким, какой он есть.

Отношения, брак, рождение и воспитание детей – это долгосрочные и сложные проекты. В таких проектах важна ответственность каждого партнера за сделанный им выбор.

А бабочки в животе – это просто коктейль из гормонов. Его рецепт известен, и при желании можно научиться его готовить.

Вы можете дать своим детям модель счастливых отношений – и им не нужно будет придумывать идеального партнера.