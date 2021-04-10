Ученые объяснили, почему не стоит бояться плохих снов

Плохие сны позволяют обработать эмоции, пережитые за день, а также важны при лечении ряда психических заболеваний.

Как пишет BBC, во время пандемии все больше людей стали жаловаться на странные сновидения, особенно те, кто тяжело перенес болезнь или жил в странах с жестким локдауном.

Тем не менее, неприятные сны помогают лечить травмы психики, считает Джоанн Дэвис, клинический психолог из Университета Талси.

По мнению ученых, сон в фазе быстрого движения глаз, REM, сохраняет наиболее эмоциональные воспоминания, уменьшая дальнейшие реакции на эти события. Чем дольше люди испытывали страх во сне, тем меньше активировались центры эмоций в их мозгу, когда им показывали страшные изображения.

Как предполагают исследователи, сброс эмоционального багажа за ночь позволяет начать новый день "с нуля".

Совсем другое дело – хронические кошмары. "Возможно, ваш мозг и намерен проработать эмоциональное событие, но вы просыпаетесь, и процесс, таким образом, завершается", – говорит Джоанн Дэвис.

Среди ее пациентов – люди, пережившие травму, ветераны, военнослужащие, дети и взрослые с биполярным расстройством. Она лечит их при помощи экспозиции, релаксации и рескрипт-терапии.

В ходе последней пациент записывает свой кошмар или придумывает новое окончание для плохого сна, переписывая его (рескрипт). В случае рескрипта плохие сны у пациентов обычно прекращаются вообще или становятся менее эмоциональными и впоследствии также исчезают.

Дэвис уверена, что кошмары могут быть ранним признаком разных проблем. Часто они снятся сразу после значимого события или через 5-7 дней (обычно после событий, имеющих глубокое личное значение).

Все методы терапии кошмаров базируются на том, чтобы пациент не просыпался ночью, давая мозгу восстановить когнитивные функции.

Если вам снова приснится плохой сон, специалисты рекомендуют вспомнить о том, что так ваш мозг пытается регулировать эмоции, избавляясь от стрессов пережитого дня.

Беспокоиться стоит, если кошмары становятся регулярными и влияют на здоровье. Тем не менее, для большинства людей плохие сны полезны, считают ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи из Университетов Фудань и Циндао выяснили, что те, кто достаточно спит ночью, меньше подвержены риску развития слабоумия. Исследование охватило 736 человек в возрасте 40-88 лет.