Вчені пояснили, чому не варто боятися поганих снів

Погані сни дозволяють обробити емоції, пережиті за день, а також є важливими під час лікування ряду психічних захворювань.

Як пише BBC, під час пандемії все більше людей стали скаржитися на дивні сновидіння, особливо ті, хто важко переніс хворобу або жив у країнах з жорстким локдауном.

Проте неприємні сни допомагають лікувати травми психіки, вважає Джоанн Девіс, клінічний психолог з Університету Талсі.

На думку вчених, сон у фазі швидкого руху очей, REM, зберігає найбільш емоційні спогади, зменшуючи подальші реакції на ці події. Чим довше люди відчували страх уві сні, тим менше активувалися центри емоцій в їхньому мозку, коли їм показували страшні зображення.

Як припускають дослідники, скидання емоційного багажу за ніч дозволяє почати новий день "з нуля".

Зовсім інша справа – хронічні кошмари. "Можливо, ваш мозок і має намір опрацювати емоційну подію, але ви прокидаєтеся, і процес, таким чином, завершується", – каже Джоанн Девіс.

Серед її пацієнтів – люди, які пережили травму, ветерани, військовослужбовці, діти та дорослі з біполярним розладом. Вона лікує їх за допомогою експозиції, релаксації та рескрипт-терапії.

У ході останньої пацієнт записує свій кошмар або придумує нове закінчення для поганого сну, переписуючи його (рескрипт). У разі рескрипту погані сни в пацієнтів зазвичай припиняються взагалі або стають менш емоційними і згодом також зникають.

Девіс упевнена, що кошмари можуть бути ранньою ознакою різних проблем. Часто вони сняться одразу після значущої події або через 5-7 днів (зазвичай після подій, що мають глибоке особисте значення).

Всі методи терапії кошмарів базуються на тому, щоб пацієнт не прокидався вночі, даючи мозку відновити когнітивні функції.

Якщо вам знову присниться поганий сон, фахівці рекомендують згадати про те, що так ваш мозок намагається регулювати емоції, позбавляючись від стресів пережитого дня.

Турбуватися варто, якщо кошмари стають регулярними і впливають на здоров'я. Проте, для більшості людей погані сни корисні, вважають учені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з університетів Фудань і Циндао з'ясували, що ті, хто достатньо спить уночі, менше схильні до ризику розвитку слабоумства. Дослідження охопило 736 осіб у віці 40-88 років.