Новый год и Рождество – все ближе, и скоро мы соберемся за праздничным столом в окружении близких людей. Прекрасное время, когда можно уделить внимание друг другу, обменяться подарками. Время, когда представители разных поколений могут делиться друг с другом своей любовью и заботой.

Какая душевная картинка получилась, правда?

И, чтобы она стала реальностью и не была испорчена, стоит придерживаться нескольких правил:

Если не знаешь, что подарить близкому человеку - спроси прямо. Лучше приятное ожидаемое, чем сюрприз, который "не зашел";

Исключаем из меню праздничного застолья дискуссии на политические темы. Совсем. И вот почему.

Исследование установило, что оспаривание политических взглядов человека активирует не только эмоции и область головного мозга, ответственную за самоидентификацию. В ответ на такой раздражитель просыпаются древние механизмы реакции на угрозу жизни, которые человек унаследовал от древних рептилий.

Защита жизни – безусловный приоритет для мозга. Поэтому, когда включается этот самый рептильный механизм, выключаются всякие незначимые в сравнении с ним "аксессуары": эмпатия, терпимость к мнению других, сознательное сдерживание себя от слов, которые могут ранить собеседника. Так за праздничным столом может вспыхнуть настоящая карманная войнушка, которая испортит настроение всем и оставит неприятное послевкусие. Если добавить к этому алкоголь – сдерживающих механизмов будет еще меньше, негативных эмоций и обидных слов – еще больше. Динозавр – охранник уничтожит все вокруг себя. Потом заснет. Утром человек сильно пожалеет о сказанном. А толку?

Что делать, если кто-то из близких уже "завелся"? Лучший вариант – дать ему выговориться. Не подбрасывать дровишек в огонь контраргументами. Не спорить. Вы же не хотите, чтобы близкий вам человек видел в вас врага, угрожающего его жизни? Он сейчас немного не в себе. Выговорится – успокоится, остынет, станет прежним. Очевидно же, что тема его (или ее) очень сильно волнует, задевает, пугает. Иначе не было бы такой реакции.

Что делать, если завелись вы? Если вы это заметили – можно просто остановиться. Такие дискуссии всегда первым прекращает тот, кто мудрее.

А как с жаркими спорами про COVID-19 и вакцинацию? См. п. 2. По возможности – даже не начинаем. Если ввязались в них – прекращаем. Потому что вряд ли тема, связанная с опасностью для жизни, оставит равнодушным вашего карманного Динозавра. А если он проснется - будет сами-знаете-что.

Можно попробовать заранее договориться с близкими, что эти темы – табу. Особенно если уже есть негативный опыт.

Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, когда представители старших поколений захотят говорить – дайте им эту возможность. Да, они отстали от жизни. Да, они могут говорить долго и нудно. Но, поверьте, когда они навсегда уйдут, вы будете часто вспоминать их длинные тексты и архаичные советы. И каждое их слово будет для вас бесценно. Дайте им ваше время и внимание. Послушайте.

Пусть ваши праздники будут светлыми и радостными, а карманные Динозавры спокойно спят в полной безопасности.