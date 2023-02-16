Блог | Дарья Пилипенко: Стоит ли заниматься сексом перед сном: что говорят исследования

Взаємозв'язок сну і сексу досі маловивчений. Дослідження бракує, а ще менше статистики щодо людей, які не ідентифікують себе як гетеросексуальні . Проте, дослідження, проведені останніми роками, нарешті починають проливати світло на те, як секс і сон – два зайняття, традиційно пов'язаного з вашим ліжком, пов'язані.

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Безсоння? Займіться сексом

Зокрема, вченими було доведено, що секс або пестощі (чи інші форми фізичної близькості) перед сном посилюють сонливість, вам легше буде заснути швидко, а сон буде глибокий та якісний. Ті ж дослідження показують, що статевий акт перед сном допомагає людям, які страждають на розлад сну (безсоння), скоротити час на засинання та зменшити кількість пробуджень вночі. До речі, це може бути додатковою стратегією лікування безсоння в перспективі.

Спальня - місце лише для двох

Згідно з рекомендаціями вчених (а саме - Національного фонду сну США), ваша спальня повинна використовуватися тільки для сну та сексу, але сьогодні цього дотримується мало людей. В наші дні у більшості населення суттєвий дефіцит як сну, так і сексу. Сьогодні бути в тривалих стосунках - не модно, якщо порівняти з тими ж 90-ми. Також помічено, що одружні ари стали рідше займатися коханням. Виною тому шалений темп життя, стрес, глобальні пандемії, світова мережа Інтернет та тренди. Іншими словами, зараз люди надають перевагу стосункам по інтернету і не орієнтовані на створення сім'ї. Але спальня - місце для двох, і не треба туди брати мобільні телефони в той час, який ви можете приділити один одному та - як не крути - власному здоров'ю.

Секс покращує сон

Зв'язок між сексом та сном двонаправлений, адже і тим, і тим керують наші гормони. Доведено, що статевий акт перед сном зменшує стрес, також під час сексу виділяються гормони, які викликають сонливість. Перш за все, це окситоцин. Вивільнення окситоцину обумовлює відчуття задоволення та є відомим гормоном любові та прив'язаності. Якщо додати до цього гарячі обійми та ласкаві дотики, такий симбіоз забезпечує зниження тривожності, яке є предиктором стресу та напруження в тілі. Внаслідок цього людина розслабляється та поринає в довготривалий сон

Оргазм - запорука успіху і щастя

Оргазм - це не просто приємно. Виявляється, він має цілющу силу, а задовольняючий вас секс сприяє вашому загальному здоров'ю і, як наслідок, благополуччю. Дослідження показують, що оргазм, який ви отримаєте з партнером або завдяки мастурбації, допомагає вам краще спати, відповідно, організм краще відновлюється вночі, ви повні сил та енергії та готові до нових звершень.

2017 року в Австралії провели дослідження, як секс і власне оргазм впливає на якість сну і довели, що у жінок після сексу, який завершився оргазмом, підвищується рівень естрогену. Цей гормон позитивно впливає на якість так званого швидкого сну, який відповідає за емоційну розгрузку та стресостійкість. На цій стадії сну активно відбувається зачистка подій від негативних емоцій та стабілізація психічних процесів. Тобто жінка, що отримує нормальний якісний секс, буде почувати себе менш роздратованою та в цілому щасливішою.

У чоловіків це працює трохи інакше - після оргазму вони відчувають всплеск пролактину, який провокує відчуття втоми та швидкого впадання в сон. Отже якщо він відвернувся до стінки та захропів, це зовсім не означає байдужість до вас - це лише природа і гормони, нічого особистого!

Секс як антистресс

Дослідження довели, що у відповідь на сексуальне збудження у людини знижується рівень гормону стресу кортизолу, а це має антистресову дію і призводить до тривалішого сну. Взагалі люди з низьким рівнем стресу сплять майже на годину довше за ніч, ніж люди з підвищеним рівнем стресу.

І найприємніша новина. Найкращим і найякіснішим виявився секс із партнером. Такий секс може посилити вищезгадані гормональні ефекти, посилюючи відчуття тісного зв'язку, прихильності та близькості, які можуть покращити якість сну. Адже крім фізичної сторони після близькості є і емоційна ейфорія, коли люди більше спілкуються та відкрито розповідають про свої почуття, а спілкування після сексу добре впливає якість відносин. В свою чергу теплі стосунки діють заспокійливо та покращують сон, знімаючи напругу.

Отже, кохайтеся, чорнобриві, та гарних вам снів!