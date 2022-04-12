Секрет Гарри Поттера. Лидер 'СКАЙ' Олег Собчук рассказал, откуда берет силы во время войны

Украинский певец, лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук, который является членом добровольческого отряда в Тернополе, рассказал, что взял на вооружение секрет из истории о Гарри Поттере, чтобы брать силы для войны. А именно, он использует свое собственное защитное заклинание "Экспекто Патронум", создавая своеобразный щит для которого нужны хорошие воспоминания.

Об этом Собчук рассказал в интервью изданию "Сегодня". Также певцу помогает музыка, у которой, по его словам, по-настоящему целительный эффект (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда силы уже заканчиваются, вы можете смеяться, я вспоминаю отрывки из фильма "Гарри Поттера". Я использую своеобразный, свой собственный, "патронум": я вспоминаю все хорошее, что у меня есть, было и будет в жизни. Я стараюсь делать за секунды светлые, классные планы, что я буду делать – и это меня вдохновляет, дает мне огромные силы, добавляет уверенности", – сказал Олег Собчук.

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Он добавил, что "Экспекто Патронум" работает, и таким образом, у него получается преодолевать препятствия и сложные моменты в жизни. Собчук посоветовал попробовать каждому украинцу, а особенно защитникам Украины.

Кроме того, неотъемлемой частью силы певца во время войны в Украине – это музыка. Олег Собчук выделил песню "Не відступати і Не Здаватись", которая вдохновляет воинов ВСУ на поле боя.

"Мы гордимся тем, что мы смогли сделать такую песню, которая так сильно заряжает наших воинов. Это очень важно", – сказал он, отметив, что трек и видеоряд, их вклад в победу как группы "СКАЙ".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Собчук раскритиковал мужчин, которые бегут из Украины во время войны. Певец призвал защищать Украину, а не прятаться и "подло выезжать за границу".