Какие мелочи указывают на то, что мужчина лжет: заметить их может каждая

Ложь в отношениях опасна, ведь может погубить их очень быстро. Причем, чем дальше люди погружаются в сети лжи, тем труднее из них выбираться. Поэтому важно знать признаки, которые могут выдать человека, который говорит неправду.

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Чаще в склонности ко лжи принято винить мужчин. Хотя в действительности нечестными бывают и женщины. OBOZREVATEL рассказывает, какие аномалии поведения и жесты могут выдать лжеца.

Слова говорят одно, а жесты другое

Лгать сложнее, чем говорить правду. В частности из-за сопровождающего неправдивые слова чувства стыда. Поэтому психика порой пытается оградить себя от такой перегрузки какими-то мелкими действиями. Например, человек на словах соглашается с чем-то, а его жесты свидетельствуют об обратном. Вариант такого поведения – движения головой из стороны в сторону. Также слишком сильная или неестественно сдержанная жестикуляция может намекнуть, что происходит что-то не то.

"Чешется" нос

Это еще один жест, который может свидетельствовать о том, что лжец пытается обуздать напряжение. Во время чесания носа рука закрывает часть лица и это может давать ощущение, что человек спрятался от собеседника, которому говорит неправду. Также из-за лжи может возникать чувство стыда, проявляющееся покраснением частей лица, в частности носа. При этом могут возникать и специфические ощущения, например зуд.

Проблемы со зрительным контактом

Это еще один механизм защиты психики от чувства стыда за ложь. Такое поведение люди начинают демонстрировать еще в детстве – отводить взгляд, когда лгут взрослым. С возрастом мы учимся контролировать это, но многие люди стараются излишне. Поэтому неестественно пристальный зрительный контакт тоже может являться признаком лжи.

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