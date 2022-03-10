Психотерапевт назвала единственный способ остановить психопата и нарцисса Путина

Единственный способ остановить агрессию Владимира Путина – заставить его поверить в свою победу. Именно так нужно действовать с психопатами и нарциссами, чьи черты присущи президенту России.

Об этом рассказала психотерапевт Кэролайн Страусон, специализирующийся на травмах. В комментарии Express.co.uk эксперт описала психотип Путина, чтобы можно было лучше понять его действия и решения.

Страусон напомнила, что действующий глава российского государства родился в 1952 году в Ленинграде, который сейчас называется Санкт-Петербургом. До его рождения родители уже потеряли двоих детей, поэтому считали Владимира "чудо-ребенком".

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"Это привело к тому, что он стал их золотым ребенком, и у него появилось чувство собственного достоинства. Они осыпали его любовью и лаской, но он решил, что именно так к нему должны относиться все", – сказала психотерапевт.

По ее словам, привязанность Путина к родителям подпитывала жадность и чувство грандиозности, а значит, "чтобы он чувствовал себя любимым, эта потребность всегда должна была быть удовлетворена".

"Иначе это означало бы, что его не любят, а если его не любят, значит, он недостаточно хорош", – подчеркнула специалист.

Страусон также вспомнила интересный факт: над российским президентом в детстве часто издевались, он дрался на улицах, в связи с чем начал заниматься дзюдо и получил черный пояс. Доктор процитировала президента России: "50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар". Но это опасное мышление, добавила психотерапевт.

"Подобные цитаты указывают на то, каким человеком он является. Реагирует первым, так как стремление победить глубокое, несмотря на последствия", – пояснила Страусон.

При этом правительство подпитывает его раны привязанности, обращаясь с ним как с золотым ребенком и особенным человеком, обеспечивая его властью и управляя с помощью страха". "Правительство чувствует себя в большей безопасности, кормя хулигана, чем противостоя ему", – сказала терапевт.

Страусон подчеркнула, что нарциссами не рождаются, а становятся из-за детских травм: "Другими словами, раны привязанности формируются в детстве из-за восприятия родительского поведения. Быть золотым ребенком – это одна из форм травмы, и Путин считает, что с ним нужно обращаться по праву, чтобы чувствовать любовь".

"Если люди не будут относиться к нему как к важному человеку, это вызовет у него чувство никчемности, и тогда его поведение обострится, чтобы попытаться обрести чувство власти и залечить эту рану никчемности", – говорит эксперт.

Она добавила, что у Путина "психопатические черты", и у него не только полное отсутствие эмпатии, но есть жестокость без каких-либо угрызений совести.

Г-жа Страусон считает, что единственный способ победить российского тирана – это заставить его поверить, что победил именно он. Нарциссу необходимо чувствовать победу, иначе он не остановится.

"Если мы сможем заставить его прекратить нападение на Украину, найдя способ убедить его "поверить", что он победил, что он важен, что он влиятельный человек, даже если мы знаем, что это не так, это единственный способ заставить его отступить", – сказала психотерапевт.

"Найти способ сделать это будет нелегко, но понимание психологии нарцисса может стать ключом. Я вижу это в системе с нарциссом. Речь идет о том, чтобы знать, какого результата вы хотите добиться, знать, что часть уравнения – это злобный нарцисс, и что мы есть в этом уравнении..." – подытожила Страусон.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России в детстве вел себя неадекватно и часто хулиганил, но резко изменил свои взгляды на жизнь в 11 лет. По словам его учительницы, Путин был подлым и неорганизованным.

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